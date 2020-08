Rebasa México 500 mil contagios

CD. DE MÉXICO.- Con un acumulado de más de medio millón de contagios de Covid-19 en México y más de 55 mil defunciones, julio se consolidó como el mes en que más casos se reportaron en promedio por día, con 6 mil 404, mientras que agosto se perfila para ser el mes con más defunciones en promedio por cada 24 horas con 661.

En una revisión realizada por EL UNIVERSAL, se constató que julio tuvo un total de 198 mil 548 contagios del nuevo coronavirus, lo que equivaldría a que cada hora 266 mexicanos dieron positivo al SARS-CoV-2. Con respecto a las muertes, en lo que va de agosto se han contabilizado 8 mil 605, es decir, que aproximadamente cada minuto fallecen 5.9 personas por este mal respiratorio.

La pandemia llegó a México el 27 de febrero; sin embargo, los meses de julio, agosto y junio son los que más casos positivos reportaron. Durante julio se registraron cuatro máximos de casos de un día a otro, aunque la Secretaría de Salud aclaró que no son los contagios que se reportan en 24 horas, sino la manera en que las autoridades suben la información a las plataformas.

El 31 de julio se dio a conocer un incremento de 8 mil 458 contagios con respecto al día anterior; el 23 de julio, en la misma dinámica, se registraron 8 mil 438 casos positivos, el 30 de julio se sumaron 7 mil 730 y el 18 de julio, 7 mil 615.

En los 13 días que lleva agosto se han contabilizado 81 mil 114 contagios; el 1 de agosto se rompió récord en el número de casos de un día para otro, con 9 mil 556. En tercer lugar se encuentra junio, con un promedio de 4 mil 514 casos positivos cada 24 horas.

Especialistas consultados por este diario coincidieron en que los meses de julio y agosto tienen mayor número de casos positivos y muertes debido a que el desconfinamiento se hizo de manera abrupta, además de que las autoridades sanitarias centraron la epidemia en la Ciudad de México y ahora, cuando otras entidades entraron a su acmé, se visibiliza a partir del número de diagnósticos y fallecimientos. Para Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, el alza de casos en estos meses se debe a la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, a que se relajaron las medidas de higiene por parte de la ciudadanía y a que se privilegió la economía sobre la salud de los mexicanos.

“Creo que la explicación de que julio y agosto tengan más casos y muertes no puede ir más allá que por el lado de que se abrió demasiado pronto y se tomaron pocas precauciones. Cuando se dijo que era el fin de la sana distancia estábamos en la rama ascendente del pico, no es cierto que ya había pasado en mayo, y la población tuvo pocas precauciones porque se les dio mal la instrucción, no se hizo caso del cubrebocas y se dijo que salieran sin miedo, y ahí están las consecuencias: se intensificó la transmisión y tuvimos más casos ahora que antes”, dijo.