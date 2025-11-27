Realizará DIF Nuevo Laredo jornada de actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Será una jornada de tres días con conferencias, dinámicas y actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Sistema DIF Nuevo Laredo anunció una jornada de tres días con conferencias, dinámicas y actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Las actividades se llevarán a cabo del 3 al 5 de diciembre en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ubicado en Jaumave #6970, colonia La Fe.

El objetivo del programa es promover la inclusión, fortalecer la cultura del respeto y generar espacios que permitan a la comunidad comprender los retos y experiencias de las personas con discapacidad. La agenda contempla conferencias impartidas por especialistas, presentaciones artísticas, dinámicas vivenciales y exposiciones de deporte inclusivo.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó la relevancia de esta jornada y extendió una invitación abierta a la población.

“Todos los eventos son completamente gratuitos y están pensados para sensibilizar, informar y fortalecer la cultura de inclusión en nuestra ciudad. Les extendemos una invitación abierta para que formen parte de estas actividades”, expresó.

La programación incluye temas como parálisis cerebral infantil, discapacidades auditivas, accesibilidad, retos sensoriales y tecnología con propósito social, así como dinámicas como “Te presto mis zapatos”, “Manos que dicen mucho”, “El teléfono descompuesto”, “Caminar con bastón y ojos vendados” y actividades en sistema Braille.

El Sistema DIF Nuevo Laredo reiteró que todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre para el público, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una sociedad más empática, informada e inclusiva.