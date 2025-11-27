Invita Municipio a la gran inauguración del Viveros Mágico 2025 y al encendido del Pino Navideño

La celebración se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre a las 7:30 de la noche

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a todas las familias a disfrutar de la gran inauguración del “Viveros Mágico 2025” y del tradicional Encendido del Pino Navideño, un evento que marcará oficialmente el inicio de la temporada decembrina en la ciudad.

La celebración se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre a las 7:30 de la noche, dentro del Parque Viveros, donde niñas, niños y adultos podrán maravillarse con más de 200 figuras navideñas de distintos tamaños, todas iluminadas por más de 200 mil luces LED que transformarán este emblemático espacio en un escenario lleno de color, magia y espíritu festivo.

Como parte del programa, las y los asistentes disfrutarán de los espectáculos de “Beto y Sus Amigos”, así como del show navideño de “Las Guerreras K-Pop Christmas Live”, que traerán música, energía y entretenimiento para toda la familia.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía para vivir juntos este momento especial y ser parte del encendido del pino, una tradición que fortalece la convivencia y fomenta el disfrute de espacios públicos seguros, iluminados y pensados para las familias neolaredenses.

La entrada es completamente gratuita.