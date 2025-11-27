Reúnen Gobierno Municipal e INMUJER a más de 300 mujeres en conferencia de empoderamiento con Rocío Gómez Turner

Vivieron una tarde de reflexión, fuerza y sororidad durante la conferencia “El arte de andar bien a gusto”

Durante el evento estuvieron presentes Cynthia Canturosas, presidenta del Consejo Consultivo de INMUJER, y Cynthia Rodríguez Leija, directora del instituto. [Agencias]

Durante el evento estuvieron presentes Cynthia Canturosas, presidenta del Consejo Consultivo de INMUJER, y Cynthia Rodríguez Leija, directora del instituto. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Más de 300 mujeres abarrotaron el lobby de Estación Palabra para vivir una tarde de reflexión, fuerza y sororidad durante la conferencia “El arte de andar bien a gusto”, impartida por la reconocida youtuber Rocío Gómez Turner, quien compartió un emotivo mensaje sobre amor propio y empoderamiento femenino.

La influencer mexicana conectó de inmediato con las asistentes, con quienes reflexionó acerca de la importancia de sentirse plenas, de reconocer la propia valía y de construir una vida en paz consigo mismas.

Este encuentro forma parte de la Cartelera Naranja 2025, impulsada por el Gobierno Municipal y el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) dentro de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, un esfuerzo que busca acercar actividades de sensibilización, formación y acompañamiento a la comunidad.

Durante el evento estuvieron presentes Cynthia Canturosas, presidenta del Consejo Consultivo de INMUJER, y Cynthia Rodríguez Leija, directora del instituto, quienes agradecieron la masiva participación y subrayaron la importancia de continuar fortaleciendo espacios seguros para las mujeres.

Ambas funcionarias invitaron a la ciudadanía a sumarse a las acciones y actividades que se desarrollan en el marco del activismo naranja, destacando que cada evento representa una oportunidad para promover el respeto, la igualdad y una vida libre de violencia.

La conferencia cerró con un ambiente de sororidad, acompañamiento y entusiasmo, reflejando el compromiso del Gobierno Municipal por impulsar iniciativas que pongan al centro el bienestar y el fortalecimiento de las mujeres de Nuevo Laredo.