Realiza CBTIS 137 Open House de cara al nuevo ciclo escolar

Nuevo Laredo, Tam. – Con la finalidad de tener una integración previa, de los alumnos de nuevo ingreso, la Dirección del CBTIS 137 tuvo a bien realizar un Open House en los turnos vespertino y matutino, con la intención de que se conozcan los más de mil alumnos y, al mismo tiempo, se familiaricen entre ellos y con los maestros.

“Los recibimos para que haya una integración entre ellos. Incluso, no los formamos por grupos, fue así todos revueltos y metimos en dos partes alumnos a la sala audiovisual donde concursaron el ‘100 estudiantes dijeron’. Al principio no querían participar, ya que agarraron confianza fue buena su participación en general. Además hubo un Rally Matemático donde se conformaron en varios equipos”, comentó José Lorenzo Villegas Robledo, director del CBTIS 137.

De acuerdo a Villegas Robledo, se tiene un registro de 1,044 alumnos, pero en cuanto a documentación son un promedio de 900 alumnos, esto únicamente quiere decir que algunos jóvenes no han presentado la documentación completa, lo cual tendrán que hacer en los próximos días.

Así mismo el Director del CBTIS, precisó que aún cuentan con un promedio de 45 espacios. Por lo que se hace un llamado a todos esos jóvenes que aplicaron en este plantel y que en dado momento no fueron aceptados, se acerquen a dicha institución para ver su situación y pertenecer a la familia Cbtis, señalando que los espacios disponibles son únicamente en turno de la tarde.