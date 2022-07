Reacciones al anuncio de Johnson: renuncia luce insuficiente

LONDRES.— El primer ministro británico Boris Johnson anunció el jueves se renuncia inmediata como líder del Partido Conservador, si bien permanecerá como primer ministro hasta que el partido elija a su sucesor. A continuación, algunas de las reacciones de figuras políticas de Reino Unido y otras partes del mundo:

___

‘La propuesta de que el primer ministro permanezca en el cargo —hasta por tres meses— después de haber perdido el apoyo de su gabinete, su gobierno y su partido parlamentario es imprudente y puede ser insostenible’. — John Major, ex primer ministro conservador de Reino Unido.

___

‘No estoy seguro de que alguien pueda mirar a Boris Johnson y concluir que es capaz de comportarse genuinamente como un primer ministro interino. Querrá hacer cosas y, en el proceso, causará indudablemente más caos del que ya ha causado’. — Nicola Sturgeon, primera ministra escocesa.

___

‘Hay que desalojarlo hoy o causará una carnicería, incluso ahora busca hacer tiempo y tratará de quedarse’, — tuiteó Dominic Cummings, exasesor de Johnson.

___

‘Tiene que irse por completo. Ha causado mentiras, fraude y caos en el país… Es obvio que no es apto para ser primer ministro. Eso ha sido deslumbrantemente obvio desde hace mucho, mucho tiempo’. — Keir Starmer, líder del opositor Partido Laborista.

___

‘La partida de Boris Johnson abre una nueva página en las relaciones con Reino Unido. Que sea más constructivo, más respetuoso de los compromisos, en particular respecto a la paz y la estabilidad en Irlanda del Norte, y más amigable con los socios de la UE’, tuiteó Michel Barnier, exnegociador del Brexit de la Unión Europea.

___

‘Finalmente. Termina un espectáculo indigno. Lo único que importaba a Boris Johnson era mantener el poder y su propio ego… Ahora, el trueno teatral británico debería terminar’, tuiteó el político alemán Bernd Lange, copresidente del grupo de contacto de UE-Reino Unido en el Parlamento Europeo.

___

‘Es obvio para todos que los regímenes liberales viven una profunda crisis política, ideológica y económica. La situación de la media decadencia de Gran Bretaña causa preocupación. La pérdida de control, el caos, el declive, así lo describen los expertos’. — Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

___

‘En cuanto al Sr. Johnson, le desagradamos mucho. A nosotros tampoco nos gusta’. — Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.