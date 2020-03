Raúl Guzmán, sin afectaciones por coronavirus

GUADALAJARA.- El piloto jalisciense Raúl Guzmán, quien radica en Italia, no se ha visto afectado por el coronavirus, que ya entró a ese país europeo.

Guzmán vive en la ciudad de Bologna, al norte de Italia, ubicada a 30 minutos de la zona más afectada y en donde se prepara para la temporada 2020 del campeonato Lamborghini Súper Trofeo.

“Sí ha llegado a afectar un poco, todo está cerrado, pero eso no ha cambiado nada en mi preparación física, lo único que ha cambiado es en no salir tanto, el no tener mucho contacto con la gente”, dijo el piloto tapatío a CANCHA.

En materia deportiva, el coronavirus ha provocado que la Serie A suspendiera partidos en los últimos dos fines de semana, entre ellos el Juventus ante Inter.

“Hasta campeonatos de karting, que en Italia es lo más fuerte, están todos cancelados, mínimo, un mes”, comentó Guzmán.

El calendario 2020 del Lamborghini Súper Trofeo arrancará, en teoría, el 17 de abril en Monza, pero esta primera fecha está en duda por el coronavirus. El Gobierno italiano y las autoridades del serial definirán la situación del inicio de campaña en las próximas semanas.