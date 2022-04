Quieren saber ¿Y Cómo es Él?

CIUDAD DE MÉXICO.-Porque sabe que hay que perseguir ‘la chuleta’, Mauricio Ochmann está imparable en la actuación y en la promoción de sus nuevos proyectos, por eso anoche llegó a Cinépolis Valle Oriente para el estreno de la película ¿Y Cómo es Él?

‘Hay que seguir trabajando, hay que corretear la chuleta, hay que hacer lo mejor que uno sabe hacer y disfrutar y compartirlo con el público’, dijo el actor.

Sin Omar Chaparro ni Zuria Vega, con quienes comparte créditos en esta comedia ligera que se estrena mañana en las salas de cine, Mauricio provocó el griterío de jóvenes y maduras al desfilar por la alfombra roja al filo de las 20:00 horas.

El actor Miguel Rodarte, quien también forma parte del elenco, ayudó a que se armara el alboroto del público congregado en el complejo cinematográfico.

Con esa buena actitud que lo caracteriza, sin perder la sonrisa y accesible con las fans, Mauricio se robó corazones del público y en su plática con la prensa se mostró sorprendido ante los cuestionamientos de cómo es trabajar con Eugenio Derbez, quien es productor asociado del filme.

‘Yo me llevo muy bien con toda la familia (Derbez). La verdad es que a mí me sorprende que les sorprenda a ustedes que nos llevamos muy bien todos’, externó el ex esposo de Aislinn Derbez.

Aunque Eugenio los sorprendió al llegar a la premier de ¿Y Cómo es Él? en la Ciudad de México, señaló que no ha tenido oportunidad de hablar con él del éxito de Coda: Señales del Corazón, premiada como Mejor Película en el Óscar.

‘No nos hemos sentado a hablar mucho de eso, pero yo lo apoyo en todo y él también está apoyando mucho a esta película y se le agradece’, indicó.

Mauricio resaltó lo bien que la pasó filmando esta comedia con sus compañeros.

‘Fue padrísimo trabajar con ellos (Omar y Zuria), es una gran dupla, nos hicimos amigos. ¡Imagínate, seis semanas, casi siete metido en un taxi con Omar Chaparro, fue diversión!’.

Dirigida por Ariel Winograd, la cinta presenta la historia de Tomás (Mauricio) un hombre que va a Puerto Vallarta para enfrentar al taxista que tiene un romance con su esposa, pero termina conduciendo de regreso a la Ciudad de México con él y en el viaje se presentan incidentes que provocan cierto vínculo entre ellos.

La película estuvo dos años en espera de su estreno debido a la pandemia.

‘Estamos felices porque ya va a salir el 7 de abril en México y el 22 de abril en Estados Unidos’, informó Mauricio.

‘Gracias a todos por venir, de verdad es una película divertidísima, la van a disfrutar muchísimo, así que es un placer para nosotros llegar hasta Monterrey que siempre nos abraza’, agregó.

Rodarte, quien tiene dos meses y medio filmando una serie en Monterrey, señaló que el público no puede perderse esta comedia.

‘Ya verán qué calidad de diversión van a tener cuando vean la película’, indicó.