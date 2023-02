Querétaro deja ir triunfo ante Chivas; continúa con racha negativa

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo de Querétaro dejó escapar un triunfo la tarde de este domingo en el estadio Akron, al enfrentar al Guadalajara y permitir el empate final 1-1 en tiempo de compensación.

El Rebaño empezó el encuentro correspondiente a la fecha 5 con la posesión del balón; sin embargo, ninguno de los dos arcos vio peligro, sino hasta el minuto 23, cuando las Chivas fallaron una franca posibilidad dentro del área. Cuando el cronómetro marcaba los 30 minutos, Querétaro respondió con un disparo de larga distancia por parte de Christian Rivera, el cual pasó a centímetros del arco rival.

Los Rojiblancos apretaron los últimos minutos de la primera parte, pero sin conseguir el cometido y se fueron al descanso sin abrir el marcador. Tras terminar los primero 45 minutos, los equipos salieron abucheados por la afición, al no hacerse daño y ante un primer tiempo con mucha pausa.

Al inicio de la segunda mitad, la historia transcurrió de la misma manera: los dirigidos por Veljko Paunovic dominaron el encuentro con tiros dentro del área y posesión, pero no les bastaba para abrir el marcador.

Fue al minuto 77 que Pablo Barrera abrió sorpresivamente la pizarra para los albiazules, por medio de un tiro libre ante un error de Miguel Jiménez. Con este gol parecía que los Gallos rompían su racha sin ganar de visitantes.

Sin embargo, los comandados por Marco Gerk se echaron para atrás y permitieron que los tapatíos los igualaran 1-1 en tiempo de compensación al 92, firma de Alejandro Mayorga, tras rematar dentro del área chica.

Con este resultado, ninguno de los dos equipos logró romper sus rachas; Querétaro suma 49 partidos sin ganar de visitante, mientras que el Rebaño no pudo nuevamente ganarle a los Gallos, equipo que se les ha complicado en los últimos encuentros, pues de ocho partidos hay una victoria para cada uno y seis empates.

Los Rojiblancos llegaron con este resultado a ocho puntos, mientras que los albiazules sólo suman tres puntos con un partido pendiente, ocupando el lugar 16 de la tabla general. Para la jornada 6, el Guadalajara visitará a Pachuca, en el estadio Hidalgo; mientras que los Gallos Blancos recibirán en La Corregidora al conjunto de León.

Monterrey reafirma su contundencia y se mantiene en lo alto

El equipo de Monterrey reafirmó la contundencia con la que inició el torneo y venció a Toluca 2-1 en el Estadio BBVA, en el partido con el que cerró la jornada 5 del Clausura 2023.

Desde el inicio del juego, los Rayados se fueron sobre el rival y en el minuto 5 tuvieron su primera oportunidad, gracias a un descuido de los Diablos en la defensa. Al 15, Tiago Volpi desvió un tiro con una gran atajada al remate de media distancia de Germán Berterame, quitándoles el primer gol a los Regios. Pero tres minutos después (18), no pudieron salvarse de la anotación de Alfonso González, quien con un disparo de zurda abrió el marcador y así festejó su partido 200 con la Pandilla.

Monterrey apretó ante un Toluca que no se dejó vencer, pero que perdía el balón rápidamente, lo que ocasionó que al 32′ llegara el doblete de Alfonso González, quien le pegó de zurda y los mandó 2-0 al descanso.

Para el segundo tiempo, los Escarlatas llegaron con decisión y tomaron las riendas del encuentro; al 55′ llegó la primera oportunidad clara con un disparo de Leonardo Fernández, que desvió el arquero de Monterrey, en respuesta.

No obstante, al 61′ llegó la justicia para el buen control que llevaba Toluca, quienes pusieron el descuento 2-1 con el gol de Javier Araújo.

Los Rayados llegaron con este resultado a 12 puntos, igualando así al Pachuca, quien se mantiene como líder por la diferencia de goles; mientras que los Diablos acumularon seis puntos ocupando el lugar 10 de la general. Para la jornada 6, Monterrey visitará al Atlas en el Estadio Jalisco; y Toluca recibirá a Cruz Azul, en el Nemesio Diez.