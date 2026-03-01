Qatar suspende torneos deportivos por crisis regional tras ataques en Oriente Medio

El cierre del espacio aéreo y la escalada militar obligaron a aplazar competiciones, mientras equipos y atletas permanecen varados ante la incertidumbre en la región

DOHA, Qatar.- La federación de fútbol de Qatar aplazó el domingo todos los torneos y partidos hasta nuevo aviso, en medio de las tensiones globales tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La QFA no mencionó específicamente los ataques cuando anunció los aplazamientos en X, y solo añadió que “las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo”.

Hay interrupciones en el aeropuerto de Doha, en Qatar, ya que los ataques contra Irán afectaron vuelos en todo Oriente Medio y más allá. Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar cerraron su espacio aéreo el sábado.

El sábado por la noche y hasta la mañana del domingo se pudo ver cómo se interceptaban misiles iraníes sobre Doha.

La entidad rectora del fútbol asiático aplazó antes el domingo los playoffs de los campeonatos continentales de clubes programados en Oriente Medio esta semana, y señaló que los partidos de octavos de final de la AFC Champions League Elite serán reprogramados.

Equipo juvenil de baloncesto varado en Abu Dabi

El equipo de baloncesto sub-18 de Mónaco está esperando dentro de un hotel de Abu Dabi hasta que reabra el aeropuerto.

Mónaco participaba en un torneo clasificatorio NextGen de la EuroLeague en Abu Dabi, que ahora ha sido cancelado.

El entrenador de Mónaco, Mickaël Pivaud, le dijo al diario deportivo L’Équipe: “La EuroLeague se puso en contacto con nosotros para decirnos que el aeropuerto está cerrado hasta las 2 de la tarde del lunes. Estamos bastante instalados en el hotel, pero no podemos salir. Salimos tres segundos antes para tomar un poco de aire fresco y explotó justo encima de nosotros. No nos quedamos y volvimos rápidamente adentro”.