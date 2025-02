Puro gol: Barcelona y Atlético empatan 4-4 en trepidante ida de semifinales de la Copa del Rey

Julián Álvarez celebra tras anotar el primer gol del Atlético de Madrid en el empate 4-4 contra el Barcelona en la ida de su semifinal de la Copa del Rey, el martes 25 de 2025. (AP Foto/Joan Monfort) Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates after scoring during a Spanish Copa del Rey, or King's Cup, the semi-final soccer match between Barcelona and Atletico Madrid in Barcelona, Spain, Tuesday, Feb. 25, 2025. AP Photo/Joan Monfort)