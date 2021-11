Publican fotos de tenista china desaparecida en internet

BEIJING.— Un empleado de la televisora estatal de China publicó imágenes de la tenista desaparecida Peng Shuai en internet en un intento por disipar la preocupación acerca de su desaparición luego de denunciar a un alto cargo por agresión sexual.

Las fotos aparecieron el viernes en Twitter, una plataforma a la que la mayoría de los internautas en China no tiene acceso. El empleado estatal, Shen Shiwei, escribió que estaban en la cuenta de Peng en el servicio de mensajería WeChat con el comentario «Feliz fin de semana».

El gobierno del Partido Comunista enfrenta crecientes llamados de estrellas del tenis y del circuito profesional para que demuestre que Peng, que disputó tres Juegos Olímpicos y fue número uno del mundo en dobles femeninos, está a salvo y puede hablar libremente.

Por otra parte, el editor de un periódico publicado por el partido dijo que Peng «se mostrará en público» pronto.

La controversia es políticamente incómoda ya que la capital china, Beijing, se prepara para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero. Un voceo del Ministerio de Exteriores chino negó el viernes conocer la indignación por la desaparición de Peng.

La deportista, de 35 años, no ha sido vista en público desde que a principios de mes publicó un texto en redes sociales acusando a Zhang Gaoli, un antiguo miembro del poderoso Comité Permanente del partido, de obligarla a mantener relaciones sexuales a pesar de sus repetidas negativas.

Shen trabaja para CGTN, la cadena de la Televisión Central de China en inglés pensada para audiencias extranjeras. Su publicación en Twitter llegó después de que está semana distribuyó un comunicado que, según dijo, pertenecía a Peng y en el que se retractaba de las acusaciones contra Zhang.

El editor del Global Times, un diario en inglés publicado por el Partido Comunista, explicó en Twitter que fuentes no identificadas le confirmaron que las imágenes reflejan «el estado actual de Peng Shuai».

«En los últimos días, ha estado en su casa libremente y no quería ser molestada», escribió el editor, Hu Xijin. «Se mostrará en público y participará en algunos actos pronto».

En las imágenes se ve a Peng con un gato gris y sosteniendo una figura de un panda en lo que parecía ser una vivienda privada con animales de felpa de fondo. Las fotos no daban pistas acerca de la fecha en que se tomaron.

El presidente y CEO de la WTA, Steve Simon, respondió el sábado a la difusión de un video que supuestamente muestra a Peng en un restaurante.

«Me alegro de ver los videos difundidos por la prensa estatal china que aparentemente muestran a Peng Shuai en un restaurante en Beijing. Si bien es positivo verla, aún no está claro si ella está libre y puede tomar decisiones y actuar por su propia cuenta, sin coerción o interferencia externa. Este video por sí solo es insuficiente», dijo Simon.

«Como he dicho desde el comienzo, sigo preocupado por la salud y seguridad de Peng Shuai y porque la denuncia de asalto sexual está siendo censurada y barrida debajo de la alfombra. He dicho claramente qué debe suceder y nuestra relación con China está en una encrucijada».

Simon ha amenazado con retirar torneos de la WTA de China. Son casi una docena el año próximo, incluido las Finales de WTA.