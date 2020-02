Proyectan fábrica ‘muy dulce’

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Derivado del proceso de reconversión de cultivo en busca de mejores alternativas para el campo, un total de 50 productores cacahuateros situados en la zona temporalera municipio de El Mante, se unieron para posteriormente constituirse legalmente como una asociación que permita financiar una empresa que fabrique mazapán; dulce artesanal de gran tradición en México que podría significar el rescate económico de la agricultura e industria de la zona.

Rigoberto Pérez Hernández, productor de cacahuate con 10 años de experiencia; explicó que este proyecto ha sido altamente acariciado por los antiguos productores y para ello en la última década se incrementó substancialmente la siembra de cacahuate para cumplir con el objetivo de fabricar el dulce; además de ser un fruto que no requiere altos volúmenes de agua, poca mano de obra e incluso fertilizantes que representa una alternativa del cultivo tradicional.

Pero para poder constituirse como una asociación que permita la creación de una fabrica; se requiere casi 1 millón de pesos de inversión inician para el proceso legal de la creación de la asociación, la compra de maquinaria y construcción de una galera.

“Lo principal es constituirnos como asociación de productores, buscaremos una nave, vamos adquirir licuadoras para el mazapán, pero también podríamos generar cacahuate frito o garapiñado” comentó el productor mantense.

Agregó que; “Actualmente se produce el cacahuate en crudo, muchos de los productores no le dan un valor agregado a falta de apoyos o estímulos económicos o de un centro de acopio que lo distribuya a otras entidades”.

Para tal efecto, solicitarán la intervención del gobierno federal para poder consolidar el proyecto en el que se pretende en su segunda fase incluir a los municipios de Ant. Morelos, Nuevo Morelos y Xicoténcatl. En el caso de que no recibir respuesta por parte de la Secretaría de Agricultura (SADER); se invitarán a empresarios nacionales que le apuesten a este cultivo, que a decir de expertos, es de calidad y casi con las características de un cultivo orgánico que requiere la cadena alimenticia.

El productor mantense expresó qué; “Estaremos en espera de que si nos apoye, esperemos si nos escuche o que por lo menos regrese el apoyo de pro oleaginosas en el que nos apoyaba el gobierno con mil 500 pesos por hectárea”.

Actualmente, la zona temporalera cuenta con 300 hectáreas de tierras delgadas sin riego para la siembra del ciclo primavera-verano, el cual se pretende iniciar en los meses de abril o mayo.

Las comunidades netamente cacahuateros son; Congregación Quintero, El Abra, Ojo de Agua, Celaya, Plan de Ayala, El Triunfo y los Generales.

El productor campesino, indicó que el bondadoso cultivo en el ciclo anterior cosechado en los meses de noviembre y diciembre; representó aproximadamente 360 mil toneladas de cacahuate criollo de variedad “virginia”; su precio es aún bajo comparado en otras regiones.

Cabe señalar que a nivel nacional son 15 mil productores que se dedican a este cultivo, teniendo registrada una superficie de hasta 55 mil hectáreas para el ciclo primavera- verano.

El cacahuate cosechado en la temporalera tiene como destino los comercios locales de los 8 municipios aledaños a El Mante.

Su consumo es durante todo el año, especialmente en restaurantes y bares; pues el cacahuate es el complemento de “La Cebollitas” botana típica de esta ciudad cañera.

CASTIGADO EL PRECIO DEL CACAHUATE

Rigoberto Pérez Hernández, destacó que en los últimos 3 años el precio del cacahuate se ha mantenido muy por debajo de otras regiones netamente productoras como San Luis, Sinaloa y Nuevo León.

Actualmente el kilogramo del cacahuate es de 22 pesos el kilogramo, pero cuando han tenido oportunidad de venderlo a fabricantes externos a Tamaulipas, se ha logrado enviar hasta en 35 pesos el kilo.

“Desde hace unos años no se modifican los precios, posiblemente porque somos una región de muy poca producción y cuándo se acaba los comerciantes tienen que buscar en otros estados”. Dijo el campesino cacahuatero.

Recordó que hace una década, empresas como MAFER, solicitaron a estos el producto para la fabricación de botanas nacionales; sin embargo la zona aun no estaba suficientemente lista para emprender este sueño. Al no cumplirse con las expectativas de los industriales decidieron no continuar con el proceso de compra-venta.