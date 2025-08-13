El Dólar
Provoca exceso de velocidad volcadura de automóvil en bulevar Colosio

El accidente involucró a una conductora de 28 años, quien sufrió lesiones leves; autoridades aseguraron la zona y trasladaron el vehículo al corralón municipal

El automóvil se impactó contra el camellón central y volcó, aunque tras el giro completo volvió a quedar sobre sus cuatro llantas, evitando que el daño fuera mayor. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente automovilístico en el bulevar Colosio, a la altura del Bulevar Transformación, dejó como saldo daños materiales y una conductora con lesiones leves, en Nuevo Laredo.

La protagonista del incidente fue Erika Guadalupe, de aproximadamente 28 años, quien conducía un Honda Civic de sur a norte cuando, según los primeros peritajes, perdió el control presuntamente por exceso de velocidad.

El automóvil se impactó contra el camellón central y volcó, aunque tras el giro completo volvió a quedar sobre sus cuatro llantas, evitando que el daño fuera mayor.

Agentes de Tránsito acudieron para asegurar la zona y realizar labores de abanderamiento, con el objetivo de prevenir más percances en este concurrido sector.

Familiares de la conductora la trasladaron a un hospital para una revisión médica, ya que solo presentaba raspones superficiales y no requería atención de urgencia.

Finalmente, el vehículo fue retirado por una grúa y llevado al corralón municipal, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

