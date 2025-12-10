Provoca conductor ebrio choque en Carretera Piedras Negras y huye del lugar

El incidente ocurrió a la altura de la calle Propiedad Privada, justo frente a la colonia Voluntad y Trabajo número 4, en el extremo poniente de la ciudad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor provocó un accidente vehicular en la Carretera Piedras Negras, al intentar incorporarse a la vía sin la debida precaución y, según versiones preliminares, bajo los efectos del alcohol. Tras el percance, el responsable abandonó su vehículo y se dio a la fuga, dejando atrás el caos ocasionado.

El incidente ocurrió a la altura de la calle Propiedad Privada, justo frente a la colonia Voluntad y Trabajo número 4, en el extremo poniente de la ciudad. La colisión involucró a una camioneta Chevrolet Silverado 2007 y un automóvil Nissan Altima 2010, conducido por Jaime, de 27 años, quien resultó afectado por la imprudente maniobra del otro conductor.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades de Tránsito, el conductor de la Chevrolet Silverado, al viajar de poniente a oriente por la calle Propiedad Privada, intentó incorporarse de manera repentina a la Carretera Piedras Negras sin ceder el paso ni tomar las precauciones necesarias. Esta maniobra provocó que el Nissan Altima, que circulaba por la carretera, embistiera a la camioneta en el costado, generando un fuerte impacto.

Jaime, el conductor del Nissan Altima, declaró a las autoridades que, además de la imprudencia del otro chofer, este último aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. Tras el choque, el conductor de la Chevrolet Silverado, lejos de detenerse a ofrecer ayuda o dar sus datos, abandonó la camioneta y huyó del lugar sin decir una sola palabra.

La camioneta fue asegurada por las autoridades y enviada al corralón, donde quedó a disposición de la autoridad vial. El caso será investigado para deslindar responsabilidades por los daños materiales y la presunta conducción en estado de ebriedad.

El incidente subraya una vez más la importancia de respetar las normas de tránsito y la seguridad vial, especialmente en vías de alta circulación. Las autoridades recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol no solo pone en riesgo la vida de los involucrados, sino también la de otros conductores y peatones.