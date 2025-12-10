Causa conductor accidente en López de Lara tras ignorar semáforo en rojo

Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar si hubo otras posibles causas que contribuyeron al siniestro. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en el cruce de César López de Lara y Maclovio Herrera, donde un hombre de 71 años fue señalado como responsable tras pasar un semáforo en rojo, lo que resultó en una colisión que dejó cuantiosos daños materiales, aunque afortunadamente sin víctimas.

El incidente involucró a dos vehículos: un Nissan Rogue 2017, conducido por Gilberto, quien viajaba de norte a sur sobre la avenida César López de Lara, y un Kia Forte 2024, que circulaba de poniente a oriente por la calle Maclovio Herrera. De acuerdo con la versión del conductor del Kia, Erasmo, de 68 años, él contaba con la luz verde en el semáforo en el momento del choque.

Los testigos y las autoridades señalaron que Gilberto no respetó la señalización vial y cruzó el semáforo en rojo, lo que provocó el impacto. A pesar de la magnitud del choque, los agentes de Tránsito que atendieron el incidente confirmaron que no hubo personas lesionadas. Ambos vehículos presentaron severos daños, pero los conductores resultaron ilesos.

Los oficiales de Tránsito que se encargaron de elaborar el reporte señalaron a Gilberto como el responsable del accidente debido a su incumplimiento de las señales de tránsito. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar si hubo otras posibles causas que contribuyeron al siniestro.

Este accidente subraya la importancia de respetar las señales de tráfico, especialmente en los cruces más transitados de la ciudad, donde las infracciones pueden tener consecuencias graves, incluso cuando no se registran personas heridas.