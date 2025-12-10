Asiste Tránsito Estatal a automovilista varado durante Operativo Invierno Seguro 2025

El conductor permanecía detenido en el kilómetro seis, con el cofre abierto, cuando elementos de Tránsito se acercaron para verificar la situación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Como parte del Operativo Invierno Seguro Héroes Paisanos 2025, personal de la Dirección de Tránsito Estatal en esta frontera brindó apoyo a un automovilista que presentó una falla mecánica sobre la Carretera Nuevo Laredo–Anáhuac.

El conductor permanecía detenido en el kilómetro seis, con el cofre abierto, cuando elementos de Tránsito se acercaron para verificar la situación. Tras entrevistarlo, el ciudadano explicó que su vehículo se había sobrecalentado, por lo que los oficiales le proporcionaron agua para ayudar a regular la temperatura del motor y permitirle continuar su trayecto.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que, durante esta temporada invernal, la Dirección de Tránsito Estatal mantiene presencia permanente en los tramos carreteros bajo su jurisdicción, con el objetivo de ofrecer asistencia inmediata a viajeros, residentes y connacionales que regresan al país.

Las autoridades reiteraron que los operativos de apoyo se mantendrán activos para garantizar un tránsito seguro y atender cualquier emergencia que se presente en la región.