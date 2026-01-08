Provoca choque por alcance cuantiosos daños en avenida César López de Lara

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial con cuantiosos daños materiales se registró en la colonia San Rafael, en Nuevo Laredo, luego de un choque por alcance ocurrido en una de las avenidas con mayor afluencia vehicular de la ciudad.

El percance ocurrió minutos después de las 21:00 horas sobre la avenida César López de Lara, a la altura de la calle Coahuila, de acuerdo con reportes de las corporaciones de auxilio que atendieron el llamado ciudadano.

Según la información preliminar recabada en el lugar, un automóvil Chevrolet Impala modelo 2010 circulaba de sur a norte cuando se vio involucrado en el incidente al aproximarse al cruce semaforizado.

La unidad impactó por la parte trasera a un vehículo Nissan Maxima modelo 2020, que se encontraba detenido respetando la luz roja del semáforo, lo que provocó daños visibles en ambas unidades.

El conductor del Impala es un hombre de aproximadamente 38 años, mientras que el Nissan era manejado por un joven de alrededor de 27 años; ambos permanecieron en el sitio tras el choque para atender la situación.

Paramédicos acudieron para valorar a los ocupantes de los vehículos y confirmaron que no fue necesario realizar traslados médicos, al no presentarse personas lesionadas.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron las unidades involucradas, quedando el caso a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.