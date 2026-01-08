Abandona conductor camioneta tras chocar contra infraestructura urbana en sector Centro

La camioneta impactó primero un arbotante metálico de alumbrado público, el cual fue derribado, y posteriormente un poste de madera perteneciente a la red de telefonía, que resultó con daños visibles. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El conductor de una camioneta protagonizó un accidente vial y la dejo abandonada en el sector Centro de esta frontera, luego de impactarse contra la infraestructura urbana en un crucero de alta circulación.

El percance ocurrió en la intersección de la calle González y la avenida Riva Palacio, donde cuerpos de auxilio recibieron el reporte y se trasladaron para atender la situación.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, se trató de una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2012 que circulaba de poniente a oriente sobre la calle González.

Al llegar al cruce referido, el conductor perdió el control de la unidad por causas que no han sido precisadas, lo que provocó que se proyectara hacia la acera.

La camioneta impactó primero un arbotante metálico de alumbrado público, el cual fue derribado, y posteriormente un poste de madera perteneciente a la red de telefonía, que resultó con daños visibles.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para asegurar el área y descartar riesgos, localizando el vehículo severamente dañado y sin personas en su interior.

Autoridades de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el levantamiento correspondiente, mientras se llevan a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades y ubicar al conductor involucrado.