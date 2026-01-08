Huye conductor de transporte tras choque y abandona camión tras persecución

La intervención de agentes de Tránsito se dio en el cruce de las vialidades Rea y Lienzo Charro, en la colonia Bonito Toboganes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Luego de causar un accidente vial, el conductor de una unidad de transporte de personal huyo y fue perseguido por el afectado, hasta que logró interceptarlo. Finalmente el responsable se retiró, dejando abandonado el camión.

El percance ocurrió en el cruce del Segundo Anillo Periférico y el bulevar Carlos Canseco, donde corporaciones de tránsito recibieron el reporte inicial de un choque con daños materiales.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, un camión de transporte de personal circulaba por el área cuando se vio involucrado en el incidente con una camioneta Ford Edge modelo 2020.

La camioneta era conducida por un hombre de aproximadamente 46 años, quien señaló que se encontraba detenido esperando la luz verde del semáforo cuando su unidad fue impactada en el costado izquierdo.

Tras la colisión, el conductor del camión, un hombre de alrededor de 25 años, continuó su marcha, lo que motivó que el afectado lo siguiera hasta otro punto de la ciudad.

La intervención de agentes de Tránsito se dio en el cruce de las vialidades Rea y Lienzo Charro, en la colonia Bonito Toboganes, donde ambas unidades fueron detenidas para la revisión correspondiente.

Las autoridades realizaron el peritaje con base en las declaraciones de los involucrados y los indicios localizados en el lugar, quedando el caso bajo análisis para el deslinde de responsabilidades conforme a la normatividad vigente.