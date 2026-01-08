Alista Diócesis de Nuevo Laredo llegada del nuevo Obispo

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de su preparación para su próxima Ordenación episcopal, Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, Obispo electo de la Diócesis de Nuevo Laredo, realiza Ejercicios Espirituales del 5 al 9 de enero.

“Este tiempo de retiro y oración representa un momento privilegiado de encuentro con Dios, discernimiento y fortalecimiento espiritual, previo a asumir el ministerio episcopal al servicio del Pueblo de Dios en esta Iglesia particular”, señaló la Diócesis en un comunicado.

En la misma misiva, se invita a sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos a unirse espiritualmente y acompañar a Monseñor Luis Carlos con su oración durante estos días.

“Recemos por él una oración personal, una jaculatoria, la Comunión, el rezo del Santo Rosario o cualquier otra práctica espiritual, para que el Señor derrame abundantes gracias sobre su persona y su futuro ministerio pastoral. ¡Oremos!”, continuó.

Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez arribará a esta frontera el próximo 14 de enero, donde tendrá dos eventos públicos.

Primero, a las 11:00 de la mañana habrá una Procesión, del Monumento a Juárez hacia Catedral del Espíritu Santo. Luego, a las 12:00 del mediodía, será la Misa de Ordenación Episcopal e Inicio de Ministerio, en la misma Catedral.

Posteriormente, el jueves 15 de enero, presidirá su primera misa como Obispo Diocesano, a las 7:00 de la tarde en la Catedral del Espíritu Santo.

Con ello, concluirán casi 2 años y cuatro meses sin tener un Obispo en esta frontera.

Luis Carlos Lerma Martínez será el cuarto Obispo de Nuevo Laredo, pero el primero en ser ordenado en este municipio.