Provoca accidente en La Concordia y huye del lugar

El responsable manejaba una camioneta Chevrolet Van modelo 1995 y, de acuerdo con los afectados, circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El responsable manejaba una camioneta Chevrolet Van modelo 1995 y, de acuerdo con los afectados, circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre provocó un aparatoso accidente en la colonia La Concordia de Nuevo Laredo, donde ocasionó daños a dos vehículos estacionados y huyó del lugar, dejando abandonada la camioneta que conducía.

El percance ocurrió en la calle Emiliano Zapata, esquina con Venustiano Carranza, en el sector sur de la ciudad, según informaron autoridades de Tránsito.

El responsable manejaba una camioneta Chevrolet Van modelo 1995 y, de acuerdo con los afectados, circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

Al desplazarse de poniente a oriente por el bulevar Emiliano Zapata, metros antes de llegar al cruce con Venustiano Carranza, el conductor perdió el control y se desvió hacia la derecha, impactando un automóvil Ford Fusion modelo 2012, propiedad de Sugeith, de 42 años.

Tras el primer choque, la camioneta continuó fuera de control y colisionó contra una Mitsubishi Montero modelo 2000, la cual fue proyectada varios metros hasta quedar sobre la banqueta junto con la unidad responsable.

Agentes de Tránsito acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado de la camioneta al corralón, donde permanecerá bajo resguardo mientras se deslindan responsabilidades.