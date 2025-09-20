Queda ciclista herido al ser embestido por un vehículo en la Pancho Villa

Tras la colisión, Miguel cayó al pavimento y sufrió una herida en la cabeza, por lo que testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un ciclista identificado como Miguel, de 40 años, resultó con una lesión en la cabeza luego de ser embestido por un vehículo cuyo conductor huyó sin prestarle auxilio. El accidente ocurrió en la colonia Pancho Villa.

El percance se registró sobre la calle Iglesias Calderón, a la altura de Tamatán, cuando el afectado circulaba en su bicicleta de oriente a poniente. De acuerdo con su testimonio, viajaba detrás de una camioneta que frenó de manera repentina, lo que lo obligó a maniobrar hacia el carril izquierdo.

En ese momento fue impactado por un vehículo, del cual se desconocen las características, cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios. Aunque se preparaba su traslado en una ambulancia, el lesionado decidió ser llevado por familiares al Hospital General, donde recibió atención médica especializada.

Autoridades de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para localizar al responsable.