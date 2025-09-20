Alegna González da plata a México en marcha, en mañana histórica para María Pérez en el Mundial

El tercer puesto fue para Nanako Fujii, con un registro de 1:26:18, superando en un cierre muy apretado a la ecuatoriana Paula Torres

La mexicana Alegna González posa tras conquistar la medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha del Mundial de atletismo, el sábado 20 de septiembre de 2025 (AP Foto/Matthias Schrader)

TOKIO (AP) — En una mañana en que María Pérez realizó una conquista histórica en el Mundial de atletismo, Alegna González obtuvo un premio a la perseverancia.

La española Pérez logró un “doble-doble” sin precedente el sábado, al revalidar su título en la marcha de 20 kilómetros. Añadirá su medalla de oro a la que conquistó en la jornada inaugural sobre la distancia de los 35 kilómetros, en la que también se consagró bicampeona.

Pérez, de 29 años, estableció la mejor marca de la temporada, al parar el cronómetro en el Estadio Olímpico de Tokio en 1 hora, 25 minutos, 54 segundos.

Tuvo una ventaja de 12 segundos sobre la mexicana González, quien estableció el mejor tiempo para una marchista del continente americano en la historia, con 1:26:06.

“He estado en cinco mundiales y ésta es mi cuarta medalla. Soy la mujer más feliz del mundo, expresó Pérez. “No he venido hoy acá para hacer historia en el deporte femenino, sino simplemente para ser mejor, sin concentrarme en el tiempo”.

González, de 26 años y campeona juvenil sobre la distancia de los 10 kilómetros en 2018, logró con la plata en Tokio la mayor conquista en su carrera.

Y se resarció de una serie de decepciones en este deporte, incluido el malestar gastrointestinal que la había marginado en los 35 kilómetros.

“Estoy muy feliz de poner a México de vuelta en un podio del Mundial en la marcha. Había pasado mucho tiempo sin lograrlo”, dijo González. ”“He estado buscando esa medalla. Comencé la carrera decidida a ganarla y la conseguí… Estaba decepcionada por no competir en los 35 kilómetros, porque sé que tenía la oportunidad de medalla ahí también, pero tuve problemas estomacales”.

El tercer puesto fue para Nanako Fujii, con un registro de 1:26:18, superando en un cierre muy apretado a la ecuatoriana Paula Torres, quien había obtenido el bronce en la carrera anterior.