Queda trailero lesionado en aparatoso choque en la Nacional

El conductor del segundo tractocamión resultó ileso y permaneció en el lugar del accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un tercer vehículo de carga intentó rebasar a los tráileres implicados. La maniobra provocó que ambos conductores perdieran el control de sus unidades y terminaran colisionando entre sí. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un tercer vehículo de carga intentó rebasar a los tráileres implicados. La maniobra provocó que ambos conductores perdieran el control de sus unidades y terminaran colisionando entre sí. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un aparatoso accidente entre dos tractocamiones se registró la madrugada de este viernes en el kilómetro 152 de la carretera libre Nuevo Laredo–Monterrey, dejando como saldo un operador lesionado y el cierre parcial de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un tercer vehículo de carga intentó rebasar a los tráileres implicados. La maniobra provocó que ambos conductores perdieran el control de sus unidades y terminaran colisionando entre sí.

Uno de los vehículos pertenece a la empresa DX, mientras que el otro, identificado únicamente con el número económico 103, no ha sido reconocido oficialmente.

El operador de la unidad de la empresa DX sufrió una lesión en la cabeza y fue atendido por elementos de Bomberos de Rescate, quienes lo trasladaron a un hospital. El conductor del segundo tractocamión resultó ileso y permaneció en el lugar del accidente.

El choque obligó al cierre de un carril de esta importante vía de comunicación, lo que generó afectaciones viales durante varias horas.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.