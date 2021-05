Protestan becarios por recortes en apoyo

CIUDAD DE MÉXICO.- Cancelación en los apoyos y retrasos en la entrega de recursos, son denunciados por científicos becados en el extranjero por Conacyt.

Los recortes en el presupuesto de la dependencia, señalan, han afectado sus proyectos de investigación y ponen en riesgo la conclusión de sus estudios de posgrado en el extranjero.

Para defender su continuidad, más de 200 becarios en Canadá, Francia, España y Reino Unido han constituido una asociación y exigen ser escuchados por Conacyt y transparentar los recursos asignados al Consejo, que han sufrido una merma sistemática.

Desde España, Fadia Cervantes –quien estudia el doctorado en Biociencias Moleculares–, una de las voceras de la Asociación de Becarios Carlos Pellicer Cámara contó en entrevista que el problema con los apoyos empezó a ser alertado en 2019, y desde entonces las quejas se siguen acumulando.

“Comenzó a haber un recorte de las expediciones de beca para las personas que estamos haciendo el doctorado, normalmente cuando tú haces el contrato con Conacyt, ellos te dan tres años de beca, pero sabemos que los doctorados duran cuatro años, lo que tienes que hacer es pedir una extensión y te dan el cuarto año. Eso nos dice a nosotros que el dinero lo tiene presupuestado desde un principio, el problema es que de repente de la noche a la mañana empezaron a cancelar las extensiones”, recuerda.

Desde ese año, reveló, a través de redes sociales, el grupo de inconformes se organizó, y con presiones a Conacyt, manifiestos públicos y diversos oficios se logró que les regresaran 400 extensiones de beca.

Sin embargo, advierte, continúan los retrasos en pagos y la negativa para extender algunas becas para que puedan concluir sus estudios.

La solución propuesta por el Conacyt, señalan, es que regresen a México, donde no cuentan con material o software, por lo que se truncarían sus proyectos.

Cervantes comenta que han sido insistentes en solicitar representatividad ante el Conacyt para que las voces de los afectados sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones, pero lamenta que haya oídos sordos, por lo que se constituyeron como organización de forma legal en 2019.

Las juntas que se realizan entre Sener y Conacyt, señala, han sido opacas, y exigen la transparencia de puntos y acuerdos

“Es deplorable que Conacyt como responsable no esté dando una respuesta a los becarios que están en el extranjero, que están más vulnerables porque dependemos de nuestras becas. Por ejemplo, en España no puedes trabajar como estudiante y el Conacyt sólo te da a entender que busques otra financiación o regrésate a México, nosotros no estamos de acuerdo, primero que nada porque el doctorado de por sí ya es difícil y tenemos que preocuparnos además por cómo le vamos a hacer sin recursos en otro país”, agrega.

Entre los doctorados que cursan en el extranjero los becarios están Ciencias Biomédicas, Fisicoquímica, Investigación Forestal, Manejo de Recursos Naturales, CancerologÍa, Genética y Estudios de Transporte, entre otros.

‘Estoy preocupado’

Rafael Verduzco Torres tiene 33 años, es de Colima y partió a Reino Unido en 2018 porque su proyecto fue elegido por la beca Sener-Conacyt. Sin embargo, tras un año de peticiones de extensión, no ha tenido una respuesta favorable sobre el destino de su proyecto.

Aquí, en México, dejó su empleo. Se graduó de la maestría en Gestión Urbana, y de Transporte en 2014 y trabajaba para la administración pública estatal de Jalisco y de Colima.

Cuenta que al notar deficiencias y necesidades ideó un trabajo de investigación basado en la infraestructura de transporte público a través de la gestión del suelo. El objetivo, explica, es medir el potencial de instrumentos de financiamiento alternativo para infraestructura de transporte público a través de la gestión del suelo urbano.

“Esto quiere decir que si se implementan algunos de estos instrumentos, en la gestión urbana se podría incrementar y expandir la infraestructura del transporte público y es justamente donde entra el tema de sustentabilidad por la capacidad que se requiere en ciudades metropolitanas en México”, dice.

Su plan, expone, es aplicarlo en la Ciudad de México, donde, considera, la infraestructura de transporte está rebasada. Sin embargo, si regresa sin concluirlo, su proyecto corre el riesgo de estancarse, pues en el País no existe el software, ni bibliotecas especializadas para ello.

Además, lamenta que la pandemia retrasó su trabajo debido al cierre de espacios, como sucedió con la Universidad de Newcastle, donde fue aceptado, así como bibliotecas especializadas.

Este año debe ser otorgada su extensión, pero le preocupa la falta de respuestas de Conacyt.

“Realmente estoy preocupado porque tenemos estudiantes que, como ya sabes, este año estamos en espera de respuesta. Los becarios se podrían quedar sin su apoyo hasta por seis meses como se está viendo con el panorama actualmente. Entonces yo no me imagino estar en la situación en las que ya están varios compañeros en Reino Unido y menos en una situación extraordinaria por la contingencia sanitaria”, expresa.

“Todo esto de los investigadores que están en el extranjero y las situaciones por las que nosotros estamos pasando debe ser un tema de interés público. Debería ser un tema de interés público porque hay una inversión pública en el desarrollo de nuestra población e inversión en proyectos de investigación científica que ya les invirtieron cantidades importantes durante tres años o menos y sería un error administrativo no concluir estos proyectos, porque si no se va a comprometer los resultados y no va a haber el retorno de esa inversión pública que ya se generó”, añade.