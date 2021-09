Propuesta de matrimonio en los Paralímpicos

TOKIO.- La medalla al amor fue entregada en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Y es que Manuel Antonio Vaz da Veiga, guía de Keula Nidreia Pereira Semedo, hizo la propuesta de matrimonio después de las eliminatorias femeniles de T11 200m, en el Estadio Olímpico de Tokio.

La representante de Cabo Verde dio el “sí” a su guía, momento que fue registrado por las cámaras de televisión y aplaudido por sus compañeros, quienes presenciaron el instante, únicos testigos presenciales a falta de público en las gradas por la pandemia.

La inesperada propuesta de matrimonio se viralizó en redes sociales.

El amor siempre triunfa en los Juegos Paralímpicos.

#Paralympics proposal alert 🥺

Manuel Antonio Vaz da Veiga, guide to Keula Nidreia Pereira Semedo, popped the question after the women's T11 200m heats

May the two of them run together for life! ❤️#Tokyo2020 #ParaAthletics pic.twitter.com/BYfWVwtwYm

— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021