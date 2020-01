Príncipe Diamante confía que en 2020 llegue a sitios estelares

CIUDAD DE MÉXICO.- Feliz de obtener el mayor logro de su carrera profesional, el luchador Príncipe Diamante confía que despojar de su máscara a Espíritu Negro sea el impulso que requiere su carrera para llegar a los planos estelares.

La tarde del miércoles en la Arena México, el gladiador científico logró una importante victoria para dejar sin máscara al rufián, duelo al que llegó con algo de miedo por medirse a un rival de esa categoría, pero que al final pudo derrotarlo.

“Es el mayor logro en mi carrera, estoy contento y agradecido con la gente, el triunfo es para todos, estoy agradecido y feliz. Tenía miedo por las artimañas que había presentado, fue un gran rival y una gran lucha, demostró que tiene recursos”, detalló.

Estudió tan bien a su oponente que en la tercera y definitiva lo atrapó con un castigo al brazo que no resistió Juan Manuel González Olalde, quien tuvo que dar a conocer su identidad.

Tras iniciar el 2020 con esta gran victoria y llevar la máscara a su vitrina, Príncipe Diamante quiere llegar a los lugares estelares, por lo cual luchará día con día.

“Es una gran forma de iniciar el año, logré el objetivo. Espero que sí (me catapulte), estoy preparado y lo seguiré haciendo, vienen cosas más grandes, más fuertes y me tengo que preparar ahora al doble, si me preparé al mil ahora será al dos mil por ciento”, comentó.

Además de aprender de todos los triunfos y derrotas que lleguen a su carrera, pero sin confiarse, está dispuesto a darle revancha a Espíritu Negro y si es posible dejarlo sin su cabellera.

“Si así lo ve pues adelante, a lo que él quiera llegar, si sigue aferrado le doy una oportunidad, es un luchador bueno, si es necesario hasta raparlo lo voy a hacer”, concluyó.