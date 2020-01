Al América no le convence la primera oferta por Guido

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese al cariño y agradecimiento que existe dentro del América hacia Guido Rodríguez, la directiva azulcrema se la jugaría con el “estira y afloja” tras rechazar la primera oferta del Betis.

Los siete millones de dólares que la entidad andaluza propuso por los servicios del argentino no convencieron a las Águilas, que no se bajarían de los 10 mdd. Al mediocampista le quedan seis meses de contrato —por lo que podría irse gratis—, y su mayor deseo es Europa, razón por la que no aceptará una renovación que le imponga una alta cláusula de rescisión.

En los últimos torneos, Guido ha sido catalogado como el mejor contención de la Liga MX, incluso, le ha valido ser convocado a su selección. Por ello, en Coapa tratarían de llenar el eventual vacío en la media… Con muchos billetes.