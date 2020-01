Espíritu Negro afirma se levantará del tropiezo de perder la máscara

CIUDAD DE MÉXICO.- El luchador Espíritu Negro reconoció su derrota para perder la máscara en la Arena México, pero dejó en claro que se levantará de este tropiezo para seguir su carrera en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

“El cariño de la gente está y daré de qué hablar, estoy confiando en hacerlo ya sea de manera individual o con la ‘Ola negra’, no me voy a dejar derrotar, es un tropiezo del cual me voy a levantar”, aseguró el gladiador.

Príncipe Diamante fue uno de los grandes vencedores en la función “Sin Piedad” que se realizó el 1 de enero, en la que venció en tres caídas a Espíritu Negro, quien dijo llamarse Juan Manuel González Olalde, con 38 años y 20 como profesional.

“Desgraciadamente él me calló el hocico, no conviene abrir la boca de más, está bien preparado, no tengo excusas, vengo arrastrando una lesión en el hombro desde hace dos o tres semanas, no sé cómo le hizo para soportar el dolor de la tapatía”, comentó.

Su objetivo era demostrar que él está para grandes cosas en la empresa y llegó al reto seguro de ganar, aunque al final las cosas no salieron como esperaba y no soportó el dolor en su brazo para ser rendido, aunque ya piensa en revancha y jugarse la cabellera.

“No tengo nada que discutir, me ganó en el centro del ring, pero es un chavo ególatra, déspota, el público no lo quiere por su soberbia, demostré que el público estuvo de mi lado, al público no le gustó el resultado, quiero revancha, tengo la cabellera y cuando quiera se la puedo apostar”.

Agradecido con el apoyo de la afición que acudió a la “Catedral”, aseveró que su familia es la motivación que tendrá para mantenerse en pie y seguir su carrera, ya sea con el mismo nombre o con nueva imagen.

“Mi familia me tiene de pie, es algo fuerte perder la máscara que me acompañó 20 años, pero la seguiré llevando en el corazón, Espíritu Negro me ha dado de comer, pero aquí estoy, espero que a la gente le guste, sacaré nueva imagen”.