Principales ganadores de los Premios Grammy 2021

LOS ÁNGELES, CAL.- Los premios Grammy, los mayores honoresen la industria de la música, se entregaron en una ceremonia transmitida por el canal de televisión CBS, que fue presentada por Trevor Noah.

A continuación, la lista de los ganadores en las principales categorías.

ÁLBUM DEL AÑO

“Folklore” — Taylor Swift

GRABACIÓN DEL AÑO

“Everything I Wanted” — Billie Eilish

CANCIÓN DEL AÑO

“I Can’t Breathe” — Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas,compositores (H.E.R.)

MEJOR ARTISTA NUEVO

Megan Thee Stallion

MEJOR DÚO POP/INTERPRETACIÓN GRUPAL

“Rain On Me” — Lady Gaga con Ariana Grande

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

“Future Nostalgia” — Dua Lipa

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ROCK

“Shameika” — Fiona Apple

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP

“Savage” — Megan Thee Stallion presentando a Beyoncé

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

“The New Abnormal” – The Strokes

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA COUNTRY

“Wildcard” — Miranda Lambert

MEJOR VIDEO MUSICAL

“Brown Skin Girl” – Beyoncé, Blue Ivy, WizKidÇ

MEJOR MÚSICA DE PELÍCULA

“Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice” — Linda Ronstadt