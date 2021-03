Fito Paéz y Natalia Lafourcade ganan premios Grammy

Los ganadores en éstas y muchas otras categorías se anunciaron en la llamada Premiere de los Grammy, que comenzó con una interpretación de 'Mercy Mercy Me (The Ecology)' en homenaje a Marvin Gaye

LOS ÁNGELES, CAL.- Fito Páez ganó el domingo por la tarde su primer premio Grammy, a mejor álbum de rock o alternativo latino por ‘La conquista del espacio’, y lo recibió con emoción por videoconferencia acompañado por seres queridos.

Natalia Lafourcade obtuvo el de mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por ‘Un canto por México, Vol. 1′, pero no estuvo conectada para aceptarlo.

Ambos habían ganado Latin Grammys en noviembre por estas producciones.

El Grammy al mejor álbum latino tropical fue para ’40’ de Grupo Niche, que lo recibió por emoción a distancia.

Los ganadores en éstas y muchas otras categorías se anunciaron en la llamada Premiere de los Grammy, que comenzó con una interpretación de ‘Mercy Mercy Me (The Ecology)’ en homenaje a Marvin Gaye en la que participaron la Afro-Peruvian Jazz Orchestra, Bebel Gilberto, Camilo, Gustavo Santaolalla, Lupita Infante y Mariachi Sol de México, entre otros.

El premio al mejor álbum pop o urbano latino, por el que compiten Bad Bunny (‘YHLQMDLG’), Camilo (‘Por primera vez’), Kany García (‘Mesa para dos’) Ricky Martin (‘Pausa’) y Debi Nova (‘3:33’), se anunciará durante la gala televisada que comienza a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT). Bad Bunny además cantará en la ceremonia.

La Premiere también contó con la participación de la cantante y compositora colombiana-canadiense Lido Pimienta, que estaba nominada a mejor álbum de rock o alternativo latino por ‘Miss Colombia’, quien interpretó ‘Eso que tú haces’.

La mexicana Lupita Infante, postulada a mejor álbum de música regional mexicana por ‘La serenata’, también presentó una serie de premios durante el evento.

Entre otros ganadores de origen latino, Linda Ronstadt ganó el premio al mejor video musical versión larga por ‘Linda Ronstadt: The Sound of My Voice’ y Kali Uchis el de mejor grabación dance por su colaboración en ‘10%’ de Kaytranada.

GANAMOS EL GRAMMY QUEEEEEEEEE !!! AHHHHH”, tuiteó la cantante estadounidense de origen colombiano en inglés.

Gustavo Dudamel, director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, obtuvo el premio a la mejor interpretación orquestal por ‘Ives: Complete Symphonies’.

En el apartado de jazz, Danilo Pérez recibió el premio al mejor álbum de jazz vocal por su participación en “Secrets Are the Best Stories” de Kurt Elling, y Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra el de mejor álbum de jazz latino por ‘Four Questions’.

La ceremonia de los Grammy, en su 63ra edición, contará con Noah Trevor como anfitrión y se transmitirá por CBS y Paramount+.