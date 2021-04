Presidente de México no cumple promesas

NUEVO LAREDO, TAM.- No se ha dado una gestión o reacción ante el incumplimiento de las promesas de campaña hechas por el ahora presidente de la República.

Luchará porque se cumplan promesas de campaña, traer a la ciudad a la Administración General de Aduanas, fue una de ellas y no se ha cumplido, comentó Edgardo Gasca Pérez, candidato del PRD a la diputación federal por el Distrito 01 Nuevo Laredo.

“Aquí ha sucedido y perdón por tocar temas de nuestros adversarios, no se ha dado una gestión o reacción ante las promesas incumplidas del presidente de la República, es fácil decir que no le hacen caso a uno, pero hay que levantar a la ciudadanía y que los medios de comunicación publiquen que a la ciudad no le cumplieron dichas promesas”, comentó.

El presidente tendrá que voltear a ver y ver la manera de cumplir, esa promesa se la hizo el viéndole a los ojos, y no cumplió, y cuando le presentó su renuncia a su partido le preguntó por qué y la respuesta fue que, porque no cumplió, aseguró.

La palabra es lo más digno que tiene el hombre y eso hay que hacerlo valer, llegando a la Cámara de Diputados buscará hacer cumplir la palabra de quienes gobiernan, indicó Gasca Pérez.

“Si llega la AGA a la ciudad, traería oficinas, empleos y un crecimiento poblacional, pero también se requiere infraestructura, y quienes gobiernen la ciudad en ese momento deben apoyar y ayudar para crearla, organismos y empresarios deben estar preparados para cuando se cumpla esa promesa y llegue dicha administración”, concluyó.