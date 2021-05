Predicen inminente final de la Monarquía británica

CIUDAD DE MÉXICO.- Es probable que la Familia Real británica esté en el “final de sus días”, y seguramente no “sobrevivirá” al eventual reinado del Príncipe Guillermo, según consideró una galardonada autora y experta en la realeza.

“Creo que es el juego final para la realeza. No sé cuánto tiempo más durará la institución”, advirtió la Dama Hilary Mantel al portal del diario Telegraph.

“No estoy segura de si durará más allá de Guillermo. Así que creo que será su última gran era”, predijo la autora de la afamada novela histórica “Wolf Hall”, quien fue galardonada con el título de Comandante de la Orden Más Excelente del Imperio Británico en 2006, y luego convertida en Dama por el Príncipe Carlos en 2014.

Mantel se preguntó si la Reina Isabel II era “la única persona que realmente cree en la monarquía”.

“Ojalá la Reina se hubiera sentido capaz de abdicar. Entiendo que ella piensa que esto es como una tarea sagrada, de la cual simplemente no puedes abdicar, mientras que el resto de nosotros lo consideramos como un simple trabajo, del cual deberías poder retirarte.

“Ella cree que no puede dejar de ser monarca, pues le hizo esa promesa a Dios”, puntualizó Mantel.

“Es un cliché decirlo, pero qué posición tan solitaria es la de ella. Es un conflicto, porque la mayor parte del mundo ve a la familia real como una rama del mundo del espectáculo. Y estoy seguro de que eso está muy lejos del propio pensamiento de la Reina”.

En cambio, la monarquía se ha convertido en una “institución que se castiga a sí misma”, afirmó Mantel, la primera mujer en ganar dos veces el Premio Booker, un galardón anual a la mejor novela del año en el Reino Unido.

“No se esperaría que ninguna otra familia hiciera desfilar a una mujer de mucha edad y recién viuda ante las cámaras de televisión y, sin embargo, se da por sentado que eso es lo que sucederá”, dijo sobre las fotos de la Reina sentada sola en el funeral de su esposo, el Príncipe Felipe.

“Del mismo modo que se da por sentado que una nueva madre real aparecerá radiante en los escalones del hospital un día después de dar a luz. No hay ningún interés público legítimo detrás de esto”.

