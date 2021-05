Fusiona Disney a ‘Los Simpson’ con ‘Star Wars’

CIUDAD DE MÉXICO.- Disney+ anunció en redes sociales más planes para celebrar este 4 de mayo el llamado “Día de Star Wars”, fecha conmemorativa informal con la que anualmente se festeja a la franquicia creada por George Lucas.

La principal sorpresa fue el adelanto de un cortometraje de Los Simpson con temática “warsie”, llamado Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap.

“En una guardería muy, muy lejana… pero aún en Springfield, Maggie está en una búsqueda épica de su chupete robado”, explica la sinopsis oficial de la mini cinta.

“Su aventura la pone cara a cara con jóvenes padawans, señores Sith, droides familiares, escoria rebelde y una batalla definitiva contra el lado oscuro, en este cortometraje original que celebra la galaxia de Star Wars”.

La plataforma también anunció dos paquetes de ilustraciones virtuales para fanáticos: Star Wars Biomes y Star Wars Vehicle Flythroughs.

Una explicación de la primera serie dice: “Toma unas vacaciones virtuales en algunos de los lugares más emblemáticos y queridos de las películas de Star Wars, como Hoth, Tatooine y Sorgan, mientras esta encantadora serie te lleva a realizar recorridos aéreos por una galaxia lejana”.

En cuanto a la segunda, se señaló lo siguiente: “Conozca de cerca y en persona a dos de los barcos más icónicos y queridos de las películas de Star Wars mientras este contenido encantador lleva a los espectadores a una exploración de los interiores y exteriores memorables del Halcón Milenario y un Destructor Estelar Imperial”.

Estas producciones se suman a Star Wars: The Bad Batch, un spin-off de Star Wars: The Clone Wars, el cual ya se había anunciado que debutaría en la plataforma el “Día de Star Wars”.

La serie sigue a un grupo de clones experimentales y de élite encargados de misiones suicidas en los confines de la galaxia. Producida por Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo, Brad Rau y Jennifer Corbett, The Bad Batch se espera que explore aún más las llamadas Guerras Clon.

Todo el contenido “warsie” estará disponible en Disney+ a partir de este 4 de mayo a nivel internacional.