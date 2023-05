Portman y Haynes estrenan ‘May December’ en Cannes

El director Todd Haynes, a la izquierda, y Natalie Portman posan para retratos de la película 'May December' en la 76a edición del festival internacional de cine de Cannes, en el sur de Francia, el domingo 21 de mayo de 2023. (Foto Scott Garfitt/Invision/AP)

CANNES, Francia.- En “May December”, de Todd Haynes, el primer anuncio de las intenciones lúdicas de la película viene con un acercamiento dramático del lente, algunas notas de piano melodramáticas y el espantoso anuncio de que no hay más perros calientes en el refrigerador.

Ese momento, que según Haynes indica “que está pasando algo” en el lenguaje de la película, es sólo una muestra de lo que vendrá después, un drama delicioso e inquietante mezclado con comedia y exageración que Haynes estrenó durante el fin de semana en el Festival de Cine de Cannes.

Natalie Portman interpreta a una actriz que hace una investigación para una próxima película en la que dramatizará un escándalo ocurrido 20 años antes. Viaja a Savannah, Georgia, para pasar tiempo con Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore), quien años antes se convirtió en el forraje de los tabloides por una relación sexual con un estudiante de séptimo grado. Ahora, aparentemente está felizmente casada con él, Joe Yoo (Charles Melton), tienen hijos y hacen asados en el suburbio.

La película, con un guión de Samy Burch, toma un toque ligero pero deliberado al navegar a través de temas espinosos de interpretación e identidad. A medida que el personaje de Portman se parece cada vez más a Gracie, las fronteras éticas comienzan a desmoronarse.

“Era un guion tan increíble en cuanto al tono y tan riguroso”, dijo Haynes en una entrevista junto a Portman. “Siguió cambiando la forma en que te sentías o confiabas en un personaje frente a otro. Todo ese proceso a medida que avanzaba a lo largo del guion fue una experiencia tan convincente. Y pensé: Wow, ¿cómo podrías traducirlo a visualmente?

“May December”, que está busca una empresa distribuidora en Cannes, es el primer proyecto que Haynes (quien ha trabajado regularmente con Moore) hace con Portman, de 41 años. Para ella, “May December” fue una oportunidad no solo de trabajar con un director al que ha admirado durante mucho tiempo, sino también de explorar algunas de sus propias fascinaciones.

“Plantea muchas de las preguntas que más me obsesionan sobre la actuación, sobre el propósito del arte, sobre la inocencia”, dice Portman, quien también es una de las productoras la película.

“Cuando exploras todas esas capas, interpretar a alguien que interpreta a alguien, hacer una película de una película dentro de una película, hay tantas capas de artificio, y qué verdad podemos sacar del artificio, que es el tipo de alquimia de lo que hacemos”, añade Portman. “Usamos mentiras para decir la verdad, y es magia”.

“May December” tiene algunas raíces no oficiales en la realidad. Gracie es similar en ciertos aspectos de Mary Kay Letourneau, una maestra del estado de Washington que fue sentenciada a prisión después de una relación con un niño en su clase de sexto grado.

Las cuestiones de identidad y artificio han recorrido la filmografía de Haynes, incluyendo el suntuoso romance de los años 50 “Carol”, el melodrama inspirado en Douglas Sirk “Far from Heaven” (“Lejos del cielo”) y su película más reciente, el documental “The Velvet Underground”. En Portman, encontró a una actriz que compartía un enfoque similar en el cine.

“Gran parte del cine narrativo y de la creación de ficción tiene un deseo interno de redimirse a través del proceso, para afirmar los propios objetivos. Eso es algo que no me interesa particularmente como director”, dice Haynes. “Y me atraen los actores que sienten lo mismo, que están realmente interesados en crear una distancia entre sus propios valores e ideas y aquellos retratados en el personaje”.

Haynes elogió el afán de Portman por involucrarse “y apoyarse en los aspectos más inquietantes del personaje”.

Portman ha interpretado a algunas figuras de la vida real, como Jacqueline Kennedy (“Jackie”), lo que requirió una gran cantidad de investigación. Pero en “May December”, interpreta a una actriz mucho más imprudente que ella misma. Sin embargo, incluso en una actuación que fácilmente podría haberse convertido en una sátira, Portman la habita hábilmente.

“La mayoría de los artistas que cuentan historias quieren mantener su punto de vista ético a la luz. Puede ser vampírico tomar la emoción humana y la historia humana y capitalizarla y contar una historia”, dice Portman. “Pero con suerte, la energía con la que llegas es la empatía y la curiosidad de explorar el comportamiento humano de alguien y su ser interior. Que es un acto de empatía y no un acto de chupar sangre”.

Hubo largas conversaciones con Haynes y Moore mientras se preparaban para hacer “May December” en un rodaje de primavera de 30 días. Pero, a diferencia de su personaje, la preparación de Portman para el papel ya estaba mayormente hecha.

“Bueno”, dice Portman sonriendo, “he pasado toda mi vida investigando cómo ser actriz”.