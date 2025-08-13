Pone en marcha Carmen Lilia Canturosas nuevos camiones urbanos

Alcaldesa señala que son para reforzar rutas en el poniente de Nuevo Laredo

Canturosas Villarreal adelantó que ya se realizan estudios para poner en marcha una nueva Ruta Express al sur de la ciudad. [Agencias]

Canturosas Villarreal adelantó que ya se realizan estudios para poner en marcha una nueva Ruta Express al sur de la ciudad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dio el banderazo de salida a siete nuevos camiones urbanos que fortalecerán el servicio de transporte público en la Ruta Express y a rutas comunes que dan servicio al poniente de la ciudad, con el objetivo de ofrecer un servicio digno, eficiente y ágil a las familias neolaredenses.

Estas acciones forman parte del Convenio para la Modernización del Transporte Urbano, que impulsa el Gobierno Municipal de la mano con los concesionarios de camiones urbanos, para que los ciudadanos cuenten con un servicio digno.

“Hoy sumamos más unidades que mejorarán la movilidad y la calidad de vida de nuestra gente. Este es un compromiso firme de mi gobierno con el apoyo del gobernador Américo Villarreal, para ofrecer un transporte público digno, seguro y accesible para todos”, destacó la alcaldesa.

El arranque oficial contó con la presencia del delegado de transporte público, Gilberto Martínez Arcega, integrantes del Cabildo y concesionarios del transporte, quienes junto a la presidenta abordaron una de las nuevas unidades para realizar un recorrido por la ruta.

La “Ruta Express” inició operaciones el 4 de agosto con dos rutas que conectan de forma directa las colonias Villas de San Miguel y Valles de Anáhuac con el Centro de la ciudad, y en su primera semana ha recibido una respuesta positiva de los usuarios.

Canturosas Villarreal adelantó que ya se realizan estudios para poner en marcha una nueva Ruta Express al sur de la ciudad, que dará servicio a los sectores de los kilómetros.