Policía de Nueva York mata a un niño de 13 años en el suelo

NUEVO YORK.- Un video publicado el sábado por la noche muestra a un policía del estado de Nueva York haciendo un disparo letal a un niño de 13 años que había sido derribado al suelo tras huir corriendo de la policía y apuntarles con una pistola de réplica.

El adolescente murió poco después de las 10 de la noche en Utica, después de que agentes en la ciudad unos 400 kilómetros (240 millas) al noroeste de Manhattan dieran el alto a dos jóvenes en relación con una investigación de robo a mano armada, según la policía.

Dos chicos, ambos de 13 años, encajaban con las descripciones de los sospechosos de robo y estaban en la misma zona y en torno a la misma hora al día siguiente, según la policía. Uno estaba caminando por la carretera, una infracción de las normas de tráfico estatales.

En el video de la cámara corporal publicado por la policía, un agente dice que tiene que cachearles para asegurarse de que no están armados. Inmediatamente, uno de los dos, identificado por la policía como Nyah Mway, sale corriendo.

New footage of Utica cops shoot dead teen with toy gun

New footage has been released showing the moment cops chased down 13-year-old Nyah Mway, tackled him him violently to the ground, punched him and shot him dead. pic.twitter.com/nGW8RwSMDs

— Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) June 30, 2024