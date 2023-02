Pilotos aviadores marchan al Zócalo para oponerse al cabotaje

CIUDAD DE MÉXICO. – Los pilotos aviadores de México se unieron a la marcha convocada por la Unión Nacional de Trabajadores, a fin de manifestarse contra la iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil, que permitiría el cabotaje en el país y atenta directamente contra los empleos de los trabajadores de la industria aeronáutica.

Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, hizo un llamado enérgico a los tres poderes de Gobierno: “si queremos hablar de una verdadera transformación, necesitamos hacerla con rumbo y sentido para nuestro país”.

“¡Ya basta de que se tomen decisiones sin conocimiento y sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores en cada una de las industrias! Al final, los empleados del Estado se van después un determinado tiempo y los que nos quedamos somos los trabajadores mexicanos que terminamos pagando las consecuencias de las malas decisiones tomadas por los políticos, sin importar del partido que sean”, afirmó Domínguez Catzín.

“Y quiero dejarles un mensaje claro a los legisladores mexicanos: no permitan que el secretario de la SICT ponga en sus manos la responsabilidad de algo que compete a la subsecretaria de transporte y a la Agencia Federal de Aviación Civil, que es recuperar la categoría 1 ante la FAA de Estados Unidos, ya que su investidura Constitucional va más allá de hacerle el trabajo a una Secretaría y ustedes deben velar por el bienestar de todos los mexicanos”, dijo el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México.

No habrá cambio sin escuchar a la clase trabajadora, afirman aviadores ante cabotaje. Por su parte, José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, dijo que a cuatro años del actual Gobierno, no se dará el cambio sin escuchar la voluntad de la clase trabajadora del país.

“En nuestro sector no venimos atendiendo, como se ha manifestado, intereses de ciertos empresarios. ¡De ninguna manera! Aquí estamos los trabajadores, los que hacemos la aviación, los que aportamos en la pandemia… Porque, que quede claro, ni el Estado ni los empresarios aportaron como lo hicimos los trabajadores en lo económico, en lo social y en lo familiar.

“Aportamos hasta con vidas, que no se le olvide al pueblo de México que los que trajimos las vacunas estamos aquí parados”, destacó Gual Ángeles.