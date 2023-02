EU pide panel T-MEC contra Canadá por cuotas de lácteos

CIUDAD DE MÉXICO. – Por segunda vez, la oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) pidió un nuevo panel de solución de diferencias contra Canadá bajo el T-MEC por las medidas de asignación de cuotas arancelarias para los productos lácteos.

El gobierno estadounidense aseguró que Canadá continúa incumpliendo los compromisos y obligaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque impone condiciones nuevas a minoristas, operadores de servicios de alimentos, entre otros importadores de lácteos estadounidenses.

Lo que dificulta que se importen lácteos estadounidenses a Canadá porque no se asignan los cupos con preferencias arancelarias como lo pidió el primer panel de controversia que dio el fallo a favor de Estados Unidos.

Al respecto, la titular de la USTR, Katherine Tai, dijo: “a pesar de que Estados Unidos ganó el panel previo de disputas de lácteos a Canadá en torno a las políticas para asignar las cuotas arancelarias, las medidas revisadas del gobierno canadiense no solucionan el problema…Con esta solicitud de panel estamos utilizando todas las herramientas disponibles para hacer cumplir los acuerdos comerciales”.

Cabe recordar que en mayo del 2021 el gobierno de Estados Unidos solicitó establecer un panel para revisar el mismo tema de asignación de cuotas de lácteos con aranceles preferenciales, y aunque el fallo se dio en diciembre de ese año, se hizo público hasta enero del 2022, pero para la USTR no se cumplió con lo que pidieron los panelistas, a pesar de que Canadá modificó sus políticas de asignación de los cupos.

Además de dicho panel hay otras consultas, que son el paso previo a un panel, que siguen su curso, por ejemplo, en torno a la política energética mexicana, por temas ambientales relacionados con la protección en México de la vaquita marina y el pez totoaba.

Conjuntamente de que actualmente está en curso una solicitud estadounidense bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra la empresa Manufacturas VU —que opera en México— por denegación de derechos laborales a los trabajadores.