Nuevas fechas de RBD para CDMX; fans piden tour por todo México

CIUDAD DE MÉXICO.- El Soy Rebelde Tour, gira de RBD, continúa extendiéndose cada vez y todo gracias a la demanda de sus seguidores. Hace unos días la banda anunció que abriría nuevas fechas para sus presentaciones, tanto en México como en Brasil y Estado Unidos; sin embargo, este martes volvieron a sorprender al revelar que ofrecerán dos conciertos más en el Foro Sol de la CDMX.

A través de Twitter, la agrupación reveló que a los cuatro shows que ya tienen confirmados, en la capital mexicana, ahora se suman el 16 y 17 de diciembre, convirtiéndose así en la ciudad en la que más veces se presentarán, por el momento.

“Tras la alta demanda… nuevas fechas disponibles para Soy Rebelde Tour. El reencuentro más esperado de los últimos 15 años”, publicó Ocesa, empresa que estará encargada de la gira en México.

Aunque no se dieron más detalles, en la publicación también se menciona que la preventa de estas dos fechas iniciará el próximo 2 de febrero y se espera que la venta general se realice un día después.

Además dejaron abierta la posibilidad de que no sean los últimos conciertos de Anahí, Dulce María, Christian, Maite y Christopher, ya que mencionan que podrían abrirse más fechas para que todos sus fans puedan verlos y cerrar con broche de oro una etapa de su vida.

Desde que el Soy Rebelde Tour salió a la luz, causó gran descontento que entre las ciudades en México que visitarían sólo estaban Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México y ahora que la banda ha decidido extender su calendario de presentaciones, en redes sociales han comenzado a pedirles que agreguen más ciudades a su recorrido.

Usuarios tanto de Twitter como de Instagram se han unido para intentar que otros estados de la República puedan sumarse a la gira, ya que para muchos de ellos es casi imposible trasladarse a otro lugar y lograr verlos por última vez.

“Tour por todo México. Hay muchas ciudades para que den una gira de despedida”, “Vengan a León”, “Pero el país tiene 32 estados, y solo veo conciertos en tres”, “Saquen en otros estados de México, por favor”, “¿Qué tal toda la República Mexicana? Miles de mexicanos querríamos eso, estoy segura”, son sólo algunos de los comentarios.

Pero eso no es todo, seguidores de otras partes del mundo como Argentina, España, Perú, Colombia, República Dominicana y hasta serbia, se han sumado a la petición para que RBD visite su país.