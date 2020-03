Piden famosas atención sanitaria a Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Alyssa Milano pidió al Presidente Donald Trump, transformar sus hoteles de Nueva York en hospitales para ayudar a combatir el coronavirus, ya que ése estado es el epicentro del brote en Estados Unidos.

“Trump es dueño de ¿cuántos hoteles en Estados Unidos? ¿Y de cuántos en Nueva York en particular? Debería ofrecer convertirlos en hospitales hasta que termine esta pandemia. Necesitamos camas. Él las tiene”, tuiteó la protagonista de Hechiceras.

De acuerdo con Daily Mail, Trump posee siete propiedades en Nueva York, las cuales incluyen: el Hotel Internacional Trump y Torre de Nueva York, Trump Tower, Trump Palace, Trump Avenue, entre otras.

Milano ha criticado la labor del Presidente en redes sociales en diversas ocasiones; incluso el mes pasado elogió al republicano Mitt Romney por votar para que se condene al mandatario por destitución.

Trump owns how many hotels in the US? And how many in NY in particular?

He should offer to turn them into hospitals until this pandemic is over. We need beds. He’s got ‘em.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) March 25, 2020