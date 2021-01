Piden a padres apoyar a hijos en clases virtuales

NUEVO LAREDO, TAM.- Este lunes reiniciaron labores alrededor de 82 mil alumnos y cerca de 3 mil maestros de educación básica y fue a través de redes sociales, como algunos padres de familia empezaron a reportar problemas de conectividad.

Para evitar este tipo de situaciones que el trimestre pasado sucedió, es que algunos profesores optaron por apoyarse en cuadernillos que combinarán con trabajos que se encargarán en diferentes plataformas digitales.

Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo (Crede), exhortó a los padres de familia a mantener el apoyo y asesoría a sus hijos para que puedan continuar estudiando y aprendiendo aunque sea lo más indispensable en este segundo trimestre.

“Hay que hacer todo el esfuerzo posible y utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para mantener al niño en clases, es una labor que de manera conjunta deben realizar los compañeros maestros y los padres de familia por el bien de todos nuestros niños”, consideró.

Destacó que todos esos alumnos que durante el primer trimestre no tuvieron una comunicación total, no se han dado de baja, incluso sus calificaciones se mantienen en blanco debido a que no existían evidencias suficientes para calificarlos y es en este segundo trimestre que se les podrá evaluar, por ello es importante que cumplan con las tareas encomendadas.

“Le pedimos a los padres de familia que sus hijos se encuentran en este caso que se acerquen con sus maestros, para que a través de cuadernillos o como lo convengan ambas partes (maestros-papás) se trabaje en las tareas y los niños puedan obtener una calificación satisfactoria al término de este segundo trimestre”, concluyó.