Pide Cosío aclarar muerte de actores

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la noticia de que los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera murieron este jueves al caer de un puente, durante el rodaje de una escena para la teleserie Sin Miedo a la Verdad, su colega y conocido Joaquín Cosío exigió transparencia en el caso.

Reconocido por su trabajo en series y filmes de impacto nacional e internacional, Cosío, quien conocía a Rivera, demandó mejorar cuanto antes las condiciones de trabajo en filmaciones que puedan representar peligro.

“Nos quedan más preguntas que respuestas y es necesario aclararlas”, categorizó el histrión.

En entrevista, el protagonista de películas como El Infierno y Pastorela lamentó el deceso de sus colegas y exigió que se esclarezca si había dobles de acción, si estaba presente algún delegado sindical de la ANDA y los términos de los contratos que ambos firmaron.

“La primera imprudencia es la de los actores por haber hecho la escena. Los actores estamos en una circunstancia de protección terrible. Quizás se valieron del arrojo de ellos, por conservar su chamba, pero no debió ser así.

“Hay stunts que son profesionales, que saben del peligro y miden los parámetros del rodaje, son expertos y podrían haber dicho si era factible hacer o no la escena”, puntualizó Cosío, en entrevista.

El intérprete del popular personaje “El Cochiloco” pidió que la producción Sin Miedo a la Verdad, a cargo de Rubén Galindo, se haga responsable del fatal accidente para evitar especulaciones y que el resto de las productoras sean cuidadosas.

“Algo está mal, falla el actor que permite que se haga la escena, es demasiado peligrosa por lo que se dice, porque no sabemos. El director de escena no tendría que haberla pedido, alguien no midió las consecuencias.

“No tenían por qué pedir una escena así en circunstancias confusas. No había arneses o protección de seguridad, no sabemos por qué el equipo no solicitó que no se hiciera. No sabemos si tenían seguro. Este tipo de casos revela un gremio muy vulnerable. Los actores deberían tener las condiciones para no ‘pichicatear’ hasta la comida”, enfatizó Cosío.

Y recordó que el año pasado, durante el rodaje de El Señor de los Cielos, hubo un accidente debido a la falta de pericia de un piloto que operaba un helicóptero, lo cual resultó con varios actores heridos.

Navarro Sánchez, quien dirigía la empresa productora Abuelo Films, estaba casado con la actriz jalisciense Gabriela Barajas, a quien deja un niño de alrededor de 8 años. Y Rivera tenía una pareja desde hace años llamada Celeste.