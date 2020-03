Pide alcalde no alarmarse con falsos casos de COVID

Enrique Rivas llama a la población a no atender rumores que se han publicado en redes sociales

NUEVO LAREDO, TAM.- El presidente municipal Enrique Rivas, llamó a la población a no caer en pánico y generar una psicosis, por rumores de supuestos casos de COVID- 19 o Coronavirus en los Dos Laredos que se han publicado redes sociales.

Dijo que al momento no hay un solo caso confirmado en ambas ciudades, por lo cual pide calma a las y los habitantes, sin embargo dejó en claro es un problema que no se puede minimizar.

“Con mucha responsabilidad y seriedad estamos manejando este tema, no queremos generar una psicosis, pero tampoco podemos minimizar los hechos”, informó.

Rivas Cuéllar mencionó que la mañana de este viernes se tuvo una reunión en Laredo, Texas con autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Patrulla Fronteriza, Bomberos y el Departamento de Salud de la vecina ciudad; por Nuevo Laredo asistieron Protección Civil y Bomberos, Dirección Municipal de Salud y la Jurisdicción Sanitaria V.

En dicha reunión se descartaron los supuestos casos que crearon pánico entre la población fronteriza, de igual modo se desechó la posibilidad del cierre de puentes internacionales.

“Ya hablamos con las autoridades de CBP en Laredo, Texas, no existe ni siquiera una mención, posibilidad o una instrucción de cerrar los puentes; no podemos caer en una psicosis, no lo podemos minimizar, debemos estar alertas, pero sin caer en el tema de la psicosis, aseguró Rivas Cuéllar.

Agregó que se deben cuidar y proteger más los sectores de la población considerados como vulnerables: niños y niñas menores de 10 años y las y los adultos mayores de 65 años, por estar más propensos a contagiarse con este virus y que tenga consecuencias graves.

Puntualizó que se tiene una estrecha coordinación entre ambas ciudades por si se confirma un caso de COVID-19, de inmediato aislar al paciente, atenderlo y monitorear su evolución.

El alcalde dijo que la higiene básica es suficiente para evitar este y otros contagios virales, y pidió a los neolaredenses evitar las compras de pánico.