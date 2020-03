Bloquean ‘yonqueros’ por horas el Puente 3

NUEVO LAREDO, TAM.- Alrededor de un centenar de propietarios de yonques, empleados y hasta la familia, acudieron este sábado a bloquear el Puente Internacional número 3.

Al filo de las 10:00 horas del sábado 14 de marzo, los yonqueros y compañía hicieron acto de presencia en las instalaciones del llamado Puente del Comercio Mundial, bloqueando la circulación de tractocamiones que cruzarían hacia Estados Unidos.

El viernes por la noche, estas personas también bloquearon durante dos o tres horas el Puente Internacional uno, pero al no recibir respuesta a sus reclamos optaron ayer sábado por hacerlo en el Puente Internacional número 3.

Al filo del medio día, fueron recibidos por personal de la Aduana, Coepris y Fiscales del SAT buscando solucionar este bloqueo y darle agilidad a la larga fila de tractocamiones que amenazaba alcanzar las instalaciones de SETASA.

“Tenemos que ir a Ciudad Victoria, pero tenemos una semana de prórroga para ver cómo quedamos, los afectados son poco más de 100, las autoridades llegan y se meten a la brava, empiezan a contar carros y hacer según ellos un inventario”, comentó María Cataño, quien encabezó al grupo de yonqueros que habló con las autoridades.

Esperan encontrar solución en la capital del estado, pero por lo pronto se sienten tristes e impotentes, ellos lo que quieren es trabajar, porque son muchos los trabajadores afectados, dijo María Cataño.

Por su parte Raúl García, propietario de un yonque, dijo que ellos plantearon un año para solucionar lo de los carros ilegales y ponerlos en regla, ellos respondieron que si había posibilidades, pero antes hay que ir a finanzas del estado el martes próximo.

“Las autoridades que nos atendieron fueron de Aduanas, Finanzas del Estado, Protección Civil y Coepris, además de los fiscales del SAT, por lo pronto tenemos una semana para trabajar y ver qué respuesta nos dan en Ciudad Victoria, nunca antes habíamos tenido un problema así, son autoridades estatales en su mayoría, además expusimos que ingresan a los yonques a la “brava”, comentó Raúl García.

Los vehículos están congelados, no se puede disponer de ellos hasta demostrar la legal estancia en la ciudad, es por ello que los deja sin trabajo esta decisión y no se puede hacer nada, somos muchos los afectados y no es justo que se tenga que pagar por la legal estancia de vehículos que ellos mismos dejaron ingresar, señaló Jorge Hernández propietario de otro yonque.

Finalmente al filo de las 14.20 horas fue reabierto a la circulación el Puente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo.