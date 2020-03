Gozan al máximo a Guns N’ Roses en el Vive Latino

Axl Rose y Slash tocaron "Welcome to the Jungle" y desataron la locura. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El mayor contagio que se vivió ayer en el Vive Latino, y muy a gusto, fue la fiebre rockera.

“¡Están en la jungla!”, saludó Axl Rose con un fuerte grito en el Foro Sol, donde 68 mil 618 personas, según el promotor, se dieron cita y la gran mayoría vibraron con Guns N’ Roses, estelar de la primera jornada.

Los días previos, y también las primeras horas del sábado, cundió el temor de que la edición 21 fuese cancelada por la contingencia ante el coronavirus. La preocupación se disipó con los primeros conciertos y el éxtasis llegó cuando, con inusual puntualidad, a las 22:30 horas, Rose, Slash y compañía detonaron el rock.

“Welcome to the Jungle” fue la tercera canción, pero las pasiones salvajes se habían desatado en cuanto la banda se anunció con un video animado.

Pese al precedente de su cancelación en Costa Rica, la banda no faltó al Vive, a diferencia de Fangoria, Vetusta Morla y otros afectados por las restricciones de última hora.

Humo de cigarro y mariguana impregnaban el ambiente entre quienes estaban cerca del escenario mientras agitaban las melenas y grababan los rápidos dedos de Slash, adornados con anillos de calaveras.

Eso, en el escenario principal, Indio. Y en el Escena Indio, la nostalgia de The Cardigans encantó desde el inicio, pues, luego de hacer una versión de “Sweet Child O’ Mine”, arrancaron con su éxito “Lovefool”, combinado por Nina Persson con “Cucurrucucú Paloma”, para seguir con “Carnival”.

La vocalista sueca lució un enorme moño plateado y chaqueta con lentejuelas y agradecía en español.

Otro esperado grupo, el finlandés The Rasmus, hizo suyo el escenario Telcel a las 20:20 horas. Ganó ovaciones desde el principio gracias a “First Day Of My Life” e “In The Shadows”.

“Es nuestro primer festival aquí, en la Ciudad de México, ya era hora. Muchas gracias por cantar con nosotros, amamos sus voces”, dijo el frontman Lauri Ylönen.

Muchos de los fans lucían playeras de Guns N’ Roses, pero, como buenos mexicanos, ninguno dejó de cantar, en el Indio, los himnos de José José, homenajeado en voces de Carla Morrison, Ely Guerra, Mon Laferte, Andrés Calamaro, Dr. Shenka, Ximena Sariñana, Pato Machete y Alemán.

La gente se abrazaba mientras la orquesta sinfónica tocaba “Gavilán o Paloma” o “La Nave del Olvido”, y cuando Abulón, quien fungió como presentador, mencionó a los artistas que no pudieron acudir, la gente les gritaba “¡putos!”.

“Hay que cuidarnos, no sabemos en cuánto volverá a haber conciertos. ¿Un mes tal vez? Por mientras, aplausos para ustedes, lo logramos. Lo más cabrón es que casi no he visto a nadie con cubrebocas”, dijo Abulón, de Víctimas del Dr. Cerebro.

“Porque somos mexicanos, nos vale madres”, dijo alguien del público. “Mañana vamos a estar bien muertos”, expresó otro.

Tras entonar “El Triste”, Meme del Real mandó fuerza a Sax, de Maldita Vecindad y reportado grave.

Entre el mediodía y las 13:00 horas, decenas de jóvenes habían fomentado el precopeo en calles de la aledaña Colonia Ignacio Zaragoza. Con calor intenso, compraban cervezas frías y se sentaban a la sombra de los árboles para ingerirlas antes de ingresar al Vive.

Aunque las latas eran la presentación más socorrida, no faltaron parejas que compartieron botellas y hasta besos apasionados. Algunos pidieron hamburguesas y hot dogs sin importarles que los vendedores ambulantes no portaran guantes.