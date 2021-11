Pese a la apertura de puentes, amas de casa prefieren consumo local

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la poca afluencia de personas hacia la vecina ciudad de Laredo, Texas, este medio informativo buscó la opinión de dos amas de casa.

Una de ellas, Lupita Larrañaga, de la colonia del Maestro, dijo que para ella hay tres razones por las que ha disminuido la afluencia de peatones hacia la vecina ciudad.

“Una de ellas es que los docentes que son miles y que acudían mucho a Laredo, hoy no pueden hacerlo puesto que su esquema de vacunación fue con la vacuna Cansino, una de las no aprobadas por las autoridades sanitarias; dos, prácticamente el sector centro de la vecina ciudad está vacío, no hay tiendas”, aseguró.

Y, finalmente, hay que reconocer que la economía de las familias no es muy buena, además de que durante el cierre de puentes, muchas amas de casa que cruzaban a comprar su mandado, se dieron cuenta que aquí en Nuevo Laredo prácticamente hay de todo y a los mismos precios, concluyó Lupita Larrañaga.

Para Cristina Moreno, hasta el momento no ha acudido a Laredo, Texas como antes lo hacía, ahora dice que no tiene nada a qué ir.

Dijo que, antes de la pandemia, acudía a comprar lo esencial para su hogar, pensando incluso que estaba más económico que en la ciudad. Ahora ha realizado esas compras en Nuevo Laredo y le ha resultado lo mismo comprarlo en el lado mexicano que en el norteamericano, y señaló hay que reconocer que la economía de la gente no es muy buena.

Ya no será lo mismo que antes, mucha gente se dio cuenta que en Nuevo Laredo encuentra prácticamente lo mismo que hay en las tiendas de Laredo, concluyó.