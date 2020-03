Pese a coronavirus, Alek Syntek paga a sus músicos

CIUDAD DE MÉXICO.-Aleks Syntek tiene esperanza. Ante la cuarentena que diversos países, entre ellos México, viven a raíz de la pandemia por el Covid-19 el músico ve en esta experiencia la oportunidad de hacer un alto y reflexionar.

“Detenernos como seres humanos, nuestra carrera vertiginosa hacia ningún lado y darnos cuenta de todo lo que tenemos que poner atención y lo que es importante en estos momentos de la vida que es la introspección, cuidarnos y cuidar al planeta y a los que amamos”, dice a EL UNIVERSAL.

“Hacer un despertar espiritual que no nos vendría mal a la humanidad en este momento. Creo que esta situación nos lleva por ese camino”, considera.

El compositor no se mete en temas políticos y se mantiene al margen de críticas o reflexiones acerca de las medidas que toma el gobierno mexicano en este momento. Es más importante, señala, lo que haga cada persona, en este caso él.

“Me la estoy tomando con calma pero en serio las medidas prudentes. No hay que entrar en pánico, no hay que hacer actos de egoísmo por ese mismo pánico, ni arrebatarse. Es importante que ayudemos todos”.

En su caso comparte que, aunque sus empleados no están trabajando por la cuarentena, les sigue pagando, desde personas del aseo hasta con quienes hace ejercicio.

“Es una medida que tomo porque tengo la posibilidad de hacerlo, tengo ingresos a través de mis canciones y puedo mantener un estatus económico en el que puedo ayudar a la gente que siempre ha trabajado para mí”, comenta.

“Les sigo dando su sueldo como si siguiera tomando estas clases, como si siguiera haciendo mi vida normal, por ayudar, porque es lo que puedo hacer desde mis zapatos”.

Además Syntek dice que no puede sumarse al pánico y a la desesperanza sino animar a los que le rodean, mostrando confianza, tranquilidad y ecuanimidad siempre siguiendo las medidas para evitar mayor propagación del virus que alrededor del mundo ha matado a miles y cada vez tiene más contagiados.

“Hay que tomar en serio el tema de que ahorita es mejor no saludarnos, no vernos de cerca los que pueden mantener la cuarentena, y saber que no estamos en vacaciones sino en una situación de contingencia”.

Comparte su música. Como artista el intérprete no podría tener mejor arma para “acercarse” con su público que sus canciones.

Por ello, hoy a las 19:00 horas realizará el concierto virtual “Más fuerte de lo que pensaba”, que podrá verse por sus plataformas digitales y las de Eliot Music y escucharse por la estación de radio Amor 95.3.

Según explica, será un concierto pequeño, guardando las distancias pertinentes, y sólo con percusiones, su corista y él en el piano.

“Es para animar a la gente, para distraerlos, que tengan un momento de relajación y darles fortaleza a través de la música”, explica.

“La música tiene ese poder que nos puede traer buenos momentos. Soy una persona de mucha fe, que en las crisis veo áreas de oportunidad y pienso que aunque no es fácil lo que estamos viviendo vamos a salir engrandecidos y fortalecidos”.

Sigue creando. En este tiempo de autoaislamiento Syntek duda que la cuarentena lo lleve a componer algún tema referente a la pandemia como ha sucedido con músicos como Jorge Drexler y Rubén Blades.

“No soy muy de modas”, confiesa. Pero aunque no ve posibilidad de componer algo referente al tema explica que es en estos momentos de dificultad cuando los artistas también pueden crear.

“Hay una situación curiosa, en la música y en la creatividad: las mejores canciones salen bajo procesos de adversidades; cuando los semáforos están en verde y todo está bonito y color de rosa a veces las canciones no fluyen tanto”, comenta.

Sin embargo, en cuanto a próximos lanzamientos, Aleks Syntek sigue preparando sus próximos dos álbumes en su estudio. Uno será de sus éxitos cantados a dúo con artistas como Pepe Aguilar y Alex Lora, y el otro con canciones nuevas.

“Estuve mucho tiempo sin sacar música porque tuve reacomodos en mi carrera que no me lo permitieron, y ahorita estoy listo”.