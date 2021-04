Permite EU a vacunados ir sin cubrebocas en exteriores

Agencia de salud de EU dijo que completamente vacunados contra Covid pueden no usar cubrebocas en exteriores a menos que estén con multitud

WASHINGTON.- Las autoridades de salud de Estados Unidos afirmaron este martes que las personas completamente vacunadas contra el Covid-19 ya no necesitan usar mascarilla al aire libre a menos de que estén entre una gran multitud de desconocidos, y quienes no están vacunados pueden ir también sin cubrebocas en exteriores en algunos casos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) dieron esta nueva recomendación en una guía actualizada este martes, en el camino de regreso la normalidad luego del brote de coronavirus que ha matado a más de 570 mil personas en EU.

Durante la mayor parte del año pasado, los CDC habían aconsejando a los estadounidenses usar cubrebocas al aire libre si estaban una distancia de menos de dos metros entre sí.

El cambio se produce cuando más de la mitad de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y más de un tercio se han vacunado por completo.

Los CDC, que han sido cautelosos en su orientación durante la crisis, esencialmente respaldó lo que muchos estadounidenses ya han estado haciendo durante las últimas semanas.

La guía dice que, completamente vacunadas o no, las personas no tienen que usar mascarillas al aire libre cuando caminan, andan en bicicleta o corren solas o con miembros de su hogar. También pueden ir sin cubrebocas en pequeñas reuniones al aire libre con personas completamente vacunadas.

Pero a partir de ahí, los CDC tienen una guía diferente para las personas que están completamente vacunadas y las que no lo están.

Las personas no vacunadas, definidas por los CDC como aquellas que aún no han recibido ambas dosis de la vacuna Pfizer o Moderna o la fórmula de dosis única de Johnson & Johnson, deben usar cubrebocas en las reuniones al aire libre que incluyan a otras personas no vacunadas. También deben seguir usando mascarillas en los restaurantes al aire libre.

Las personas completamente vacunadas no necesitan cubrirse en esas situaciones, dijeron los CDC.

De cualquier manera, todos deben usar mascarillas cuando estén en eventos concurridos, como conciertos o espectáculos deportivos, añadió.

La agencia sigue recomendando el uso de mascarillas en espacios públicos cerrados, como salones de belleza, restaurantes, centros comerciales, museos y cines.